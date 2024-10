Universal Orlando Resort en 2025 ampliará su gama de experiencias con una innovación que es de las más esperadas por visitantes de todo el mundo. En este marco, recientemente desde la compañía anunciaron que el Universal Epic Universe tiene fecha de apertura confirmada para el 22 de mayo de 2025.

De esta manera, la firma sumará su cuarto parque, el cual tendrá más de 50 experiencias increíbles que van desde atracciones innovadoras hasta entretenimiento impresionante, restaurantes y tiendas.

Al respecto, Karen Irwin, presidenta y directora de operaciones de Universal Orlando Resort, dijo: "Este es un momento crucial para nuestro destino y estamos encantados de recibir a los visitantes en Epic Universe el próximo año”.

Por su parte, el lugar contemplará la creación del Universal Helios Grand Hotel, un alojamiento diferente en donde también se aplicará la temática y una experiencia única para sus huéspedes. “Con la incorporación de este espectacular nuevo parque temático, nuestros visitantes se embarcarán en una experiencia vacacional inolvidable con una semana de emociones que será nada menos que épica. Nuestro Universo nunca volverá a ser el mismo", confirmó lrwin.

¿Cuáles serán los cinco mundos temáticos que presentará el nuevo parque de Universal Orlando?

Epic Universe mostrará un nivel inigualable de inmersión e innovación en parques temáticos en cinco mundos temáticos: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon: Isle of Berk y Dark Universe.

¿Cuándo saldrá la venta de tickets para el parque temático?

La próxima semana, los visitantes podrán comenzar a planificar unas vacaciones a Universal Orlando. Para experimentar todo el destino, saldrán a la venta los boletos de la primera fase, que incluye acceso a Universal Epic Universe. Incluso, entre los productos lanzados en esta primera fase se encuentran estos tipos: