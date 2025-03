La propuesta de las Bahamas para conocer dos islas en un viaje

Bahamas presenta una oferta especial para sus viajeros. Con el foco puesto en las Out Islands (el resto de islas de las Bahamas, con la excepción de Nueva Providencia y la isla Gran Bahama), los pasajeros que reserven una estancia de 4 a 6 noches en hoteles seleccionados de las Islas Exteriores reciben 1 vuelo gratis de ida y vuelta desde y hacia Nassau. Incluso, para estancias de 7 noches o más, obtendrán 2 vuelos gratis de ida y vuelta desde y hacia Nassau.

Las Out Islands la conforman 16 islas, cada una con su propia personalidad y características únicas. Entre ellas, The Exumas, Eleuthera and Harbour Island, Bimini, Ábacos y Andros se destacan por ofrecer una experiencia de lujo que es elegante y cómoda, pero sin la ostentación y el artificio que a veces se asocia con el lujo tradicional.

Estas islas son el destino perfecto para unas vacaciones inolvidables o una ocasión romántica especial, en donde podrán disfrutar de playas vírgenes, paisajes impresionantes y de la auténtica cultura de Las Bahamas. Con eso, la oferta estará disponible a través de Majestic Holidays y Operadores turísticos de Latinoamérica en colaboración con Majestic Holidays.

Los detalles de la promoción con Out Island de las Bahamas

Reserva un paquete vacacional en hoteles participantes del Bahama Out Islands Promotion Board y recibe boletos de avión o ferry gratuitos desde Nassau. Para estadías de 4 a 6 noches consecutivas, obtén un boleto por habitación (ocupación sencilla o doble), y para estadías de 7 noches o más, obtén dos boletos (ocupación doble).

Períodos de la oferta: