Royal Caribbean y una capacitación con juegos y experiencias

Royal Caribbean realizó un evento para agentes de viajes en el Hotel Palladio. Este encuentro fue el primero en su tipo (formato dinámico) que la compañía se realiza en el país, reforzando la importancia del trabajo en equipo, y comunicando las últimas novedades de la marca.

El evento contó con juegos ambientados en canchas de fútbol, deporte que une pasiones en Argentina, y durante la actividad se realizaron múltiples competencias, cada una con sus respectivos premios, como noches en un crucero con aéreos incluidos.

Los encargados de dar las novedades fueron el Sales Manager de la compañía, Lucas Bueno; y el vicepresidente de Ventas para América Latina, Alberto Muñoz, quien además remarcó la importancia de Argentina como mercado a explorar y desarrollar.

Entre las destacadas de Royal se encuentra Icon of the Seas, el nuevo barco y primero en su clase. Actualmente, navega 7 noches por el Caribe Oriental y Occidental desde Miami. Cada itinerario visita el destino de la isla privada de Royal Caribbean, Perfect Day alt CocoCay, Bahamas, donde pueden elegir su tipo de día: relajación o adrenalina.

Posteriormente, se mencionó el crucero Utopia of the Seas, el barco que busca transformar los fines de semana para siempre. Con más de 40 opciones de comidas, bares y nuevos espectáculos populares sobre el escenario, saldrá de Puerto Cañaveral en julio de 2024 con itinerarios de 3 y 4 noches, visitando Perfect Day at CocoCay.

Además, el vicepresidente de Ventas para América Latina, Alberto Muñoz, destacó la apertura de Hideaway Beach, una playa exclusivamente para adultos, con DJ y música ininterrumpidamente; la incorporación de Star of the Seas, en 2025; Icon of the Seas III, en 2026; y el Oasis Class #7, en 2028.

Finalmente, resaltaron los itinerarios por Europa, que prometen experiencias inolvidables, rica cultura, deliciosa gastronomía y paisajes impresionantes mientras se exploran destinos emblemáticos como Roma, Barcelona, Florencia, Pisa y Reikiavik.

Este recorrido se haría con 6 barcos que visitan Europa, incluyendo Anthem of the Seas, Oasis of the Seas y Odysssey of the Seas. Con lo mencionado, Royal busca ofrecer una variedad de opciones para las aventuras europeas.

Argentina: un mercado para seguir desarrollando según Royal Caribbean

Royal Caribbean International se posiciona como una de las líneas elegidas de los argentinos en todos los itinerarios, destacando con los barcos más grandes y tecnológicos de la industria, así como el servicio internacional a bordo.

Sobre las posibilidades de expandirse en el mercado, el vicepresidente de Ventas para América Latina, Alberto Muñoz, expresó: “En Latinoamérica, Argentina se encuentra en el top 5 de los países que más viajeros aportan a los cruceros”.

Sin embargo, a pesar de que nuestro país se encuentra desarrollando la tendencia de los cruceros de lujo, Muñoz ejemplificó: “Si ahora vamos a Ezeiza y abordamos varios aviones que van a Miami y le preguntamos a los pasajeros cuantos van a un crucero, no juntaríamos uno. Por esto mismo es un mercado por crecer, pero también uno de los más importantes”.