Hoteles cerca de Port Miami: opciones para cruceristas

Miami no solo es conocida por sus impresionantes playas y vibrante vida nocturna, sino también por su fusión de culturas latinoamericanas, impulsada por su proximidad al Caribe, la cual es muy atractivo para los turistas que están deseoso de vivir la experiencia en un crucero. En enero, Miami marcó un nuevo récord al recibir en su puerto al crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas de Royal Caribbean, el cual zarpó por primera vez de Port Miami con aproximadamente 5000 pasajeros.

El Puerto de Miami está experimentando un constante crecimiento, acogiendo cada año a más barcos y pasajeros. Debido a este auge, hoteles cerca del puerto se han convertido en opciones populares para los viajeros de todas partes del mundo, que buscan una amplia variedad de servicios y amenidades para complementar su paso por Miami antes o después de abordar un crucero.

Para estos casos en particular, en los cuales los viajeros buscan un hotel donde hospedarse que esté cerda del puerto para antes o después de abordar un crucero, desde la oficina de prensa de Miami detallaron una lista con los mejores hoteles para disfrutar de la ciudad sin comprometer la cercanía al puerto.

Gale Miami Hotel and Residences:

A tan solo 7 minutos en auto de Port Miami, este proyecto único, ubicado en el corazón de Miami, cuenta con una variedad de restaurantes, servicios y amenidades de vanguardia. Los huéspedes podrán disfrutar de servicios de conserjería, incluyendo transporte al puerto y se sumergirán en el estilo de “vivir, alojarse, trabajar y jugar”, característico de la marca de hoteles boutique.

Gale Miami Hotel and Residences también cuenta con piscinas y cabañas, un cuarto de juegos para niños, acceso a un club de playa privado y amenidades enfocadas en el bienestar, incluyendo un gimnasio, sauna, spa y una sala de yoga.

The Elser Hotel and Residences Miami

Esta torre de lujo de 49 pisos, desarrollada por PMG, ofrece vistas panorámicas del horizonte de Miami y Biscayne Bay y se ubica a tan solo 4 minutos en auto de Port Miami, en el corazón del downtown de la ciudad. Además, se encuentra a solo pasos de las mejores tiendas, restaurantes y ofertas de entretenimiento del destino.

The Elser Hotel & Residences cuenta con más de 19,000 pies cuadrados de amenidades, las cuales incluyen una terraza de dos niveles con vistas a Downtown Miami y Biscayne Bay, una piscina estilo resort con áreas de descanso privadas y una pared con proyección LED junto a la piscina.

Adicionalmente, cuenta con espacios de trabajo, un gimnasio moderno con estudios para clases de ejercicio grupales, múltiples salones de descanso, casilleros inteligentes para paquetes, instalaciones para guardar bicicletas y un césped para practicar yoga con vista a la bahía.

El hotel también incluye servicios adicionales como cuidado de niños en la habitación, acceso a un club de playa privado en South Beach, experiencias de navegación de lujo, entre otros.

Yotel Miami

Ubicado en el centro de Miami y a pasos de la Bahía de Biscayne, es el lugar perfecto para explorar la ciudad y disfrutar del sol. El hotel se encuentra a 5 minutos en auto del puerto, al igual que del Kaseya Center, Brickell City Centre y mucho más.

El Metromover, que ofrece transporte público gratuito por toda el área inmediata del centro de la ciudad y Brickell, cuenta con una estación junto al hotel. Además, los huéspedes de este hotel cuentan con acceso a un espacio de playa exclusivo en South Beach.

Yve Hotel Miami

Ubicado en el centro de arte y entretenimiento de Miami, a tan solo 5 minutos en auto de Port Miami, este hotel es ideal para aquellos que viajan por negocios o placer.

YVE Hotel ofrece habitaciones con amenidades modernas y preciosas vistas de la bahía, así como con acceso a modernas salas de reuniones, servicio de tintorería y un gimnasio completamente equipado. Además, según su página web, todos sus huéspedes reciben 10% de descuento en comidas y bebidas en el Hard Rock Cafe de Downtown Miami.