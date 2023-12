Lionel Messi nombrado ícono del nuevo barco de Royal Caribbean

Lionel Messi, el ícono del fútbol mundial, marcará el comienzo de una nueva era en el concepto de vacaciones cuando el revolucionario Icon of the Seas de Royal Caribbean International haga su debut en enero de 2024.

La empresa anunció que el capitán de la Selección Argentina será, además, oficialmente el Icon of Icon of the Seas. El futbolista más laureado de la historia dará la bienvenida al nuevo barco en una exclusiva ceremonia de bautismo que tendrá lugar en Miami.

Messi ha batido y sigue batiendo una larga lista de récords a lo largo de su carrera, que incluye ganar el prestigioso Balón de Oro en ocho ocasiones y ser nombrado Atleta del Año 2023 por la revista TIME por marcar el comienzo de una nueva era en el fútbol en Estados Unidos tras fichar por el Inter Miami CF (socio de Royal Caribbean y nuevo campeón de la Leagues Cup).

Por derecho propio, Icon of the Seas también ha marcado sus récords. Su presentación en octubre de 2022 provocó el mayor número de reservas en un solo día y el mayor volumen de reservas en una semana en 53 años de historia de la línea de cruceros, lo que confirma que los vacacionistas buscan una escapada que combine lo mejor de cada tipo de vacaciones: ya sea relajarse en la playa, hacer una escapada a un resort o disfrutar de la aventura en un parque temático.

Con seis toboganes acuáticos que baten récords, siete piscinas, el primer vecindario diseñado para familias jóvenes, más de 40 opciones diferentes de comer, beber y de entretenimiento y mucho más, Icon es el lugar donde todo tipo de familias y aventureros podrán crear recuerdos juntos y por su cuenta.

“Estoy encantado y me siento honrado de unirme a la familia de Royal Caribbean para celebrar la llegada del revolucionario Icon of the Seas,” afirmó Lionel Messi, el Icon of Icon de Royal Caribbean International.

El nuevo rol de Messi ha seguido al reciente anuncio del acuerdo sin precedentes entre Royal Caribbean y el Inter Miami CF, en la que la línea de cruceros es el Socio Principal y el Socio Vacacional Oficial del Club. Unidos por el sentimiento de liderazgo, pasión y creación de momentos inolvidables para aficionados y viajeros, Royal Caribbean e Inter Miami CF también celebrarán la llegada de Icon con la siguiente fase de su partnership, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

“Icon of the Seas supone la culminación de más de 50 años creando vacaciones memorables, y está listo para hacer honor a su nombre de múltiples maneras cuando cambie la industria vacacional en enero de 2024", comentó Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean International. “Es esa capacidad de causar un impacto tan amplio y cambiar el statu quo lo que el Icon of Icon debe personificar, y Lionel Messi ha demostrado ser el ejemplo perfecto de ello durante años en el mundo del deporte y, más recientemente, al introducir una nueva era de emoción y pasión por el fútbol en Miami y Estados Unidos”, agregó.

Además, como parte de una larga tradición marítima, Messi participará en la emblemática celebración del bautizo del Icon en enero de 2024 en Miami. Como el Icon of Icon tendrá el honor de otorgar protección al nuevo barco, a su tripulación y a los millones de familias a bordo que, a lo largo de los próximos años, construirán recuerdos para toda la vida.