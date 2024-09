Organfur presentó la experiencia de lujo de Celebrity Cruises

¿Un barco dentro de otro barco? ¿Es posible esto? Pues bien, para la línea de cruceros Celebrity Cruises, lo es. De la mano de Organfur Cruceros, representantes desde hace 20 años de la marca que pertenece a Royal Caribbean.

En esta ocasión, el gran motivo de la presentación fue la nueva barra que se incorporará a bordo de los cruceros de la naviera, los cuales se destacan por incluir al Martini como estrella principal. Como no podía ser de otra manera, el anuncio se hizo en un sitio exclusivo y lleno de glamour, como el que caracteriza a los seguidores de la bebida preferida de James Bond.

Los anfitriones de la velada fueron los ejecutivos de Organfur, Marcos Zirolli, supervisor de ventas; Agustín Motta, jefe de Ventas; Lucia Britto, responsable de Marketing.

"Uno de los cinco puntos fuertes es la hospitalidad y el servicio. Dentro de lo que son los cruceros, es un pilar fundamental. Y Celebrity tiene esto muy desarrollado", comentó Marcos Zirolli, supervisor de venta de Organfur Cruceros, en la presentación de la experiencia este lunes por la noche. “También se destaca por sus alimentos y bebidas, alojamiento y conectar con el entorno”, expresó.

Además, Zirolli hizo un repaso por los pilares de la naviera, así como las cualidades que la definen como el nivel de detalle en cada una de las instalaciones, así como algo que es muy preciado como las cabinas con balcón francés.

Está claro que uno de los principales objetivos de la línea de cruceros es apuntar a todos los públicos. Sin embargo, también comentó que la intención de Celebrity se dirige no solo a las familias, sino a un público adulto. “Celebrity es la mejor naviera premium. Pese a que apunta a familias con chicos, también abre la posibilidad de tener la experiencia a familias con chicos más grandes”, cerró Zirolli.

También destacó que Celebrity tiene una propuesta muy amplia en cuando a destinos, sobre todo en Caribe, Estados Unidos, Europa y Alaska, aunque a su vez remarcó la importancia de los itinerarios por Asia y en Sudamérica también, ya que para 2027 se espera el regreso de las salidas a la Antártida.

En esta línea, hizo hincapié en que, al igual que Royal Caribbean, se destacan por los shows y la experiencia que brindan en cuanto a entretenimiento. “Se busca que se pueda explorar dentro del crucero, pero que también se pueda descansar”, puntualizó.

Cuáles son las clases de Celebrity Cruices

Dentro de la presentación, Zirolli hizo un repaso por las categorías, haciendo hincapié en la clase Edge que entre los restaurantes incluidos en la tarifa se puede elegir uno en particular. Pero, en esta línea, remarcó los de especialidad como Dinner on the Edge, que está ubicado en un lateral del barco, y que por medio de una plataforma que sube y baja se puede acceder y vivir una experiencia diferente.

Celebrity, de acuerdo a lo que relataron, está centrada en los principales destinos como Europa del norte, también en el Mediterráneo, Caribe. Y en esta línea, puntualizaron en que la clase Edge tiene el itinerario de 7 noches desde Seattle a Alaska.

“Venimos haciendo hincapié en esta clase, porque además de ser la última de la naviera, es la más premiada”, remarcó Motta.

Además de toda la experiencia que le brinda al pasajero Celebrity Cruises los ejecutivos se refirieron a The Retreat, que es un programa que tiene la naviera y al que se lo conoce como una experiencia de “barco dentro de un barco”. Se destaca por tener un restaurante privado para quienes elijan esta opción, al igual que un salón y cubierta superior y exclusivos. Asimismo, también incluye un equipo a disposición formado por mayordomo, personal de servicio y conserje. Es decir, vacaciones plenamente para descansar.

“Hay algo para todos. El que quiere, puede buscar precio y elige una cabina interna con el paquete No Perks (el servicio standard que ofrece Celebrity Cruises), puede hacerlo. Sin embargo, el que quiere sentir y vivir una experiencia mucho más inclusiva, con WIFI y bebidas disponibles, el pasajero tendrá la posibilidad de elegir una tarifa más acorde a sus intereses”, confesó el supervisor de ventas de Organfur.