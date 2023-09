Este 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, donde el sector aprovecha para concientizar a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y económico de la industria. Por su parte, Palladium Hotel Group se adhiere a la promoción de una actividad responsable, sostenible y universalmente accesible.

En este sentido, en mayo de este año, la cadena hotelera lanzó Palladium Cares, una nueva identidad que reúne los objetivos de la Organización Mundial del Turismo en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y que se articula en torno a tres pilares: Personas, Comunidad y Planeta.

De esta manera, se desarrollaron nuevas prácticas en favor del cuidado del medioambiente en la actividad turística de Europa y América, como la sustitución del plástico por cristal o latas, nuevos procesos de reciclaje más personalizados, pruebas piloto en la trituración del cristal para facilitar su reciclaje, o el uso de IA para reducir el desperdicio de comida, entre otras.

LOS BENEFICIOS SOSTENIBLES EN LAS DISTINTAS PARTES DEL MUNDO

A partir de Palladium, diversos países de Europa y América adquirieron sistemas para llevar adelante la actividad en el marco de la sostenibilidad y el ecoturismo.

En el caso de América, Palladium Cares ha puesto en marcha varios proyectos locales para garantizar oportunidades de formación y capacitación en México, República Dominicana, Jamaica y Brasil, con el objetivo de favorecer a los más necesitados del sector.

Por ejemplo, en México la empresa trabaja junto a Fundación Origen, impactando en más de 2500 personas; en Jamaica se busca impactar en al menos 600 alumnos anualmente junto con Heart NSTA Trust y el Municipio de Hanover; y en Brasil cuenta con 18 proyectos de capacitación profesional a través del Instituto Imbassaí y el objetivo es seguir ampliando el número.

Por otra parte, en Europa rige el programa 4 causes to take action, donde se imponen prácticas a través de la infancia, la desigualdad, el planeta y el cuidado del mayor. En este contexto, se han desarrollado 22 actividades orientadas al primer grupo, con un impacto positivo en más de 300 niños.