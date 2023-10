Hoteles Más Verdes suma más reconocimientos y desafíos

El director para Latinoamérica de los programas del Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC), Jorge Moller, destacó la relevancia que alcanzó la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), a través del programa Hoteles Más Verdes, tras ser reconocida por los criterios de sostenibilidad.

La entidad, creada por la Fundación de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y Rainforest Alliance, tiene como objetivo “ordenar” lo que se “habla” de turismo sostenible y generar “criterios”, es decir, una base común.

Ahora, la AHT deberá afrontar la segunda etapa, que es “más compleja”, para someterse a la acreditación. “Trabajamos mucho para que nuestros hoteles estén alineados a estos criterios. Somos una estructura chica, a la vez se está capacitando y adquiriendo las herramientas para lograrlo”, explicó Daniela Finocchiari, coordinadora del programa Hoteles Más Verdes.

En tanto, el directivo explicó: “No basta con los criterios para la segunda etapa, hay que revisar la metodología de cómo trabajan. De todos modos, ser reconocido es un tremendo avance. Nosotros tenemos un estándar para alcanzarlo y es un logro tremendo, en pocos lugares de Sudamérica lo hicieron.

A su vez, agregó: “Hay países muy desarrollados como Costa Rica, y otros muy poco desarrollados de Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, hay una mirada común en el ámbito de la hotelería que deben migrar hacia la sostenibilidad”.

De este modo, remarcó que hoy no se pueden vender camas ni comidas, hay que brindar experiencias, que el mercado exige que sean más equilibradas, sostenibles y no dañinas; tienen que ser consecuentes con los empleados del lugar, la comunidad y el planeta y puntualizó que otra de las grandes necesidades es recuperar y regenerar lo perdido.

Además, señaló que el turismo es una industria que puede darle un valor agregado a las experiencias: “Cuando hay una excursión que regenera cosas, es un valor increíble para el usuario y la comunidad. Ganan todos”.

Por otra parte, recordó el impacto de la pandemia en materia ambiental y destacó que hizo ver el daño que sufre el planeta. “Empezó a recuperarse, vimos animales donde no había y tomamos conciencia, pero no sé cuánto va a durar. Creo en las nuevas generaciones, vienen con otro impulso. También nos hizo repensar nuestro vínculo con la comunidad y volvió ese concepto. Eso también es parte de la sostenibilidad, el trato humano es fundamental, no es solo reciclar. Hay que reconocer la cadena de valor", indicó.

Por último, sobre la FIT ponderó que es un encuentro de turismo y de alegría, pero lamentó que no sea de turismo de sostenible.