Hilton anunció una novedad fuerte que impacta en el mercado caribeño. La empresa anunció la firma de una nueva propiedad en México. Precisamente en Cancún. El The Sens Cancun Adults Only All-Inclusive Resort, Tapestry by Hilton formará parte de la nueva franquicia de la compañía en donde se suma a los más de 100 hoteles y resorts de la marca dentro de ese país.

“Nuestro rápido crecimiento en México está impulsado por una combinación exitosa de fuertes alianzas con propietarios excepcionales, experiencia en el mercado local y marcas galardonadas que nos permiten dar vida a los hoteles que los viajeros quieren, y en los destinos que desean visitar”, dijo Pablo Maturana, vicepresidente de desarrollo para el Caribe y América Latina de Hilton.

Y cerró: “La firma de The Sens Cancun Adults Only All-Inclusive Resort, Tapestry by Hilton señala nuestro compromiso de ser líderes en México con la hospitalidad emblemática y el servicio legendario que caracteriza a Hilton”. Situado en la zona hotelera de Cancún, a sólo 14 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Cancún, se espera que The Sens Cancun Adults Only All-Inclusive Resort, Tapestry by Hilton abra sus puertas en 2026.

¿Qué características tendrá el nuevo hotel del Hilton?

El hotel, un paraíso frente al mar, será renovado completamente, transformando todas las habitaciones y espacios públicos con un diseño vibrante, decoración y obras de arte para crear una experiencia única para los huéspedes. También ofrecerá conceptos gastronómicos elevados, con nueve restaurantes que ofrecerán una amplia gama de delicias culinarias, y un nuevo bar y restaurante en la azotea con espectaculares vistas al mar Caribe y a la laguna Nichupte.

“Con asombrosas vistas al mar, un ambiente vibrante y una variedad de experiencias culinarias, The Sens Cancun Adults Only All-Inclusive Resort asegurará la oferta de estadías elevadas y será una incorporación bienvenida a nuestro portafolio”, dijo Jenna Hackett, vicepresidente senior y líder global de Hilton Lifestyle Brand Management. "La incorporación de este hotel sigue aumentando nuestro impresionante portafolio de casi 120 hoteles en diversas etapas de desarrollo”, cerró.

El gran crecimiento que ha tenido Hilton en México

Transformándolo en uno de los mercados más importantes, Hilton ha firmado más de 10 nuevos contratos hoteleros en México a través de múltiples marcas y segmentos, impulsando su crecimiento multimarca y multidestino. Este crecimiento está impulsado en parte por el valor de las galardonadas marcas de Hilton, que continúan atrayendo a desarrolladores hoteleros, y por la experiencia local del equipo de desarrollo de Hilton en el mercado.