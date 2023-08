La propiedad está ubicada en TSX Broadway y dispone de muchas comodidades para satisfacer las necesidades del viajero en el lugar más transitado del mundo.

Hilton anunció la apertura del Tempo by Hilton Times Square en TSX Broadway, que dispone de 661 habitaciones en 36 pisos y es el primer hotel de la nueva marca, de estilo de vida contemporáneo y de vanguardia.

El edificio contiene tiendas, espacios de entretenimiento de lujo y el histórico Palace Theatre, que tiene como objetivo satisfacer las necesidades del viajero, quien requiere tanto de momentos de relajación como de inspiración.

Entre los aspectos más destacados están las amplias vistas de Times Square, la zona más visitada del hemisferio occidental, por donde pasan 400.000 personas al día, tiene un salón de cócteles con terraza al aire libre, un gimnasio con equipos de alta gama y las exclusivas salas de bienestar Tempo by Hilton con bicicletas Peloton.

EL CRECIMIENTO DE HILTON

"Tempo by Hilton refleja cómo innovamos nuestras marcas en Hilton cada día", declaró Matt Schuyler, director de marca de Hilton. A su vez, agregó: “Desde habitaciones diseñadas para atender el bienestar de nuestros huéspedes, hasta una amplia gama de ofertas culinarias diseñadas para el viajero consciente de su salud, Tempo by Hilton garantiza una experiencia de bienestar ampliada para nuestros visitantes y refleja el crecimiento continuo de nuestras marcas de estilo de vida que están remodelando la experiencia hotelera tradicional. Con increíbles espacios de entretenimiento y ventas de TSX Broadway y una inmersión en el corazón y la cultura de Times Square, este hotel realmente funciona como un destino en sí mismo".

De este modo, Hilton se prepara para las próximas aperturas de Motto by Hilton, Home2 Suites by Hilton y Hampton by Hilton en Times Square este verano, con lo que añadirá casi 2.000 habitaciones a su portafolio en este icónico destino.

Finalmente, Danny Hughes, vicepresidente ejecutivo y presidente para las Américas de Hilton, señaló: "Times Square está experimentando su renacimiento y, en colaboración con TSX Entertainment, estamos encantados de contribuir a impulsar este emblemático sector en su próximo capítulo, encapsulando la energía y la vitalidad del corazón de la Gran Manzana.

A su vez, destacaron que el Tempo by Hilton Times Square es una importante incorporación al portafolio de Hilton, que cuenta con más de 50 hoteles en toda la ciudad de Nueva York. "Estamos encantados de ser la nueva sede para los viajeros de negocios, de ocio y locales que buscan alojarse y divertirse en este dinámico destino", cerraron.