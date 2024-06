El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impuso una multa sin precedentes a las aerolíneas low cost Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea: deberán pagar más de 150 millones de euros por cobrar cargos extra a sus pasajeros por transportar el equipaje de mano en cabina.

Todo comenzó hace seis años cuando la asociación FACUA-Consumidores en Acción presentó una denuncia. De hecho, en 2018, la low cost irlandesa estrenó el cobro de estos cargos, seguida luego de las otras aerolíneas de similar modelo de negocio, pese a que la legislación española incluye el traslado de equipaje de mano en cabina como parte del servicio pagado por el importe del billete de avión .

Sin embargo, no es por lo único que se las multó. También se incluyeron otras prácticas ilícitas :

el cobro por selección de asiento cuando se viaja con personas dependientes,

prohibir el pago en metálico en la compra de billetes en los aeropuertos y

la “falta de transparencia en la información contractual” sobre precios.

Si bien se sabe que la más perjudicada es Ryanair, aún no se conocen los montos precisos de cada una de las multas. Además, otras aerolíneas que también realizan estas prácticas podrían estar incluidos en el expediente.

Por el momento, no see puede adelantar cuál va a ser el resultado y cuándo realmente la situación podrían cambiar o no, porque hay un plazo que varía entre cada compañía, según las notificaciones, de un mes hasta aproximadamente mediados de junio para los recursos de alzada; y luego el Ministerio tiene tres meses para resolverlos y, una vez lo haga, cabe la vía judicial.

La palabra de Facua

Tras la decisión de multar a las low cost, el secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, enfatizó: "Han sido casi seis años batallando para lograr que las autoridades actuasen contra unas prácticas por las que las aerolíneas vienen inflando ilícitamente sus beneficios y por fin lo hemos logrado”.

Al mismo tiempo, el titular del ente ha recordado que los consumidores tienen derecho a reclamar la devolución de estos cargos extra y señala que está tramitando numerosos casos en defensa de afectados.

Incluso, insta a que los clientes interpongan denuncias ante las autoridades de Consumo en el caso de que las aerolíneas se nieguen a las devoluciones.

¿Qué harán las aerolíneas multadas?

Por su parte, las compañías sancionadas presentarán recursos ante la propia administración e incluso llegar a la vía judicial . Así lo indicó en conferencia de prensa Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

Bajo ese marco, el líder del sector aéreo en España rechazó la “pretensión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de prohibir el cobro de la maleta de cabina que realizan algunas compañías aéreas y de multar con cuantías desproporcionadas esta práctica, pues perjudicará a los consumidores, al suprimir la opción de los pasajeros de contratar exactamente lo que necesiten”.