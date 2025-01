Aerolíneas Argentinas y Latam Airlines Brasil, Latam Airlines Colombia y Latam Airlines Perú dan inicio a los acuerdos de código compartido, lo que les permitirá a las compañías vender pasajes en vuelos domésticos en conexión con un vuelo internacional.

La oferta está disponible a través de los canales de venta de las empresas y aplica para vuelos operados a partir del 1.° de febrero, excepto aquellos desde, hacia y dentro de Perú, que se encuentran sujetos a aprobación gubernamental y estarán disponibles el 1.º de abril.

Por otra parte, explicaron que el inicio de los códigos compartido entre Aerolíneas Argentinas y las filiales del grupo Latam en Ecuador y Paraguay serán informados oportunamente.

¿Cómo será la modalidad de códigos compartidos entre Grupo Latam y Aerolíneas Argentinas?

La publicación de estos códigos compartidos permitirá ofrecer a los clientes inicialmente acceso a más de 100 destinos en conexión dentro de Sudamérica, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

De esta forma, los pasajeros de Latam y Aerolíneas Argentinas podrán adquirir vuelos en conexión entre ambas aerolíneas, como por ejemplo: de São Paulo a Bariloche en un vuelo de Latam Airlines Brasil a Aeroparque, que conecte con un vuelo de Aerolíneas Argentinas a Bariloche; o de Buenos Aires a Cuzco en un servicio de Aerolíneas Argentinas a Lima, que conecta con otro de Latam Airlines Perú a Cuzco.

Acumular millas, otro de los temas que también se podrán compartir

Asimismo, a partir del 1.° de febrero, todos los socios Latam Pass y Aerolíneas Plus podrán elegir acumular millas Latam Pass o Aerolíneas Plus en cualquiera de sus vuelos del grupo Latam y Aerolíneas Argentinas, aun cuando no sean vuelos operados en código compartido. Esto no incluye aún el canje de millas, proceso que se comunicará próximamente.