Copa Airlines anunció el inicio de sus operaciones, en junio de este año, hacia tres nuevos destinos: Tulum, en México, Florianópolis en Brasil y Raleigh-Durham en Carolina del Norte, Estados Unidos.

De este modo, la aerolínea amplía su red a 85 destinos en 32 países en todo el continente americano. Asimismo, el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, celebró: “Seguimos firmes nuestro propósito de acortar distancias y facilitar conexiones, permitiendo que Panamá siga siendo el puente que une a miles de personas en todo el continente, al tiempo que contribuimos con el desarrollo económico de las comunidades en donde operamos".

“Esta expansión estratégica no solo promueve el intercambio cultural de la región, sino también promueve y profundiza el turismo y los negocios en Estados Unidos, México y Brasil, así como abre la oportunidad a que más turistas disfruten de las maravillas de Panamá gracias al programa Panamá Stopover", agregó.

LA CONEXIÓN DE COPA AIRLINES CON ESTADOS UNIDOS

Copa aumenta su oferta en los Estados Unidos con la adición de Raleigh-Durham, de Carolina del Norte, compuesto por las cuidades de Raleigh, Durham y Chapel Hill, donde el turista puede disfrutar de una rica oferta gastronómica, acceso a la costa y a espacios culturales y jardines botánicos.

Esta nueva ruta se une a los 15 destinos a los que sirve la Aerolínea en Estados Unidos e iniciará operaciones a partir del 21 de junio de 2024 con cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos, a las 08:56 de Panamá (hora local), con llegada al Aeropuerto Internacional de Raleigh-Durham (RDU) a las 02:28 p.m. (hora local). El vuelo de regreso partirá los mismos días desde Raleigh-Durham a las 04:20 p.m., para llegar a Ciudad de Panamá a las 07:46 p.m.

LA CONEXIÓN DE COPA AIRLINES CON MÉXICO

A partir del 26 de junio, también conectará la mágica ciudad de Tulum, ubicada en el estado mexicano de Quintana Roo, con Panamá.

Este destino turístico ubicado rumbo al sur de Quintana Roo entre la Riviera Maya y Bacalar, a orillas del Mar Caribe, es conocido por su diversidad de experiencias a disfrutar como de la vibrante oferta arqueológica, cultural y espiritual que este enigmático destino ofrece, parques ecoturísticos, cenotes, arte, gastronomía, reservas naturales y como valor agregado, los destinos de Mahaual, Bacalar y Chetumal llenos de atractivos y experiencias.

Esta nueva conexión se convierte en el quinto destino de la aerolínea con ese país sumándose a: Ciudad de México, Cancún, Guadalajara y Monterrey. El vuelo operará con cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos, saliendo a las 07:45 a.m. de Panamá (hora local) para llegar al Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, a las 10:34 a.m. (hora local). Asimismo, el vuelo de regreso partirá los mismos días desde Tulum a las 11:44 a.m., llegando a Panamá a las 02:23 p.m. (hora local).

LA CONEXIÓN DE COPA AIRLINES CON BRASIL

A partir del 25 de junio, Copa Airlines volará a la ciudad de Florianópolis, la capital del estado de Santa Catarina en el sur de Brasil. Con más de 100 playas deslumbrantes de aguas cristalinas y arenas blancas, la ciudad ofrece una rica cultura y arquitectura azoriana, junto con una diversidad natural que abarca el ecoturismo, senderos y parques naturales.

Florianópolis es el séptimo destino de la aerolínea en Brasil, que operará inicialmente con tres frecuencias semanales los martes, jueves y domingos, a las 03:23 p.m. de Panamá (hora local) para llegar al Aeropuerto Internacional Hercílio Luz, a las 12:22 a.m. (hora local). El vuelo de regreso partirá desde Florianópolis a las 01:25 a.m., y llegará a Panamá a las 06:30 a.m. (hora local) los miércoles, viernes y lunes.