La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados tuvo su sesión este jueves con un punto central en relación con el turismo social. Es por eso que por parte de Unión de la Patria, se presentó un proyecto para promover el uso exclusivo de los complejos en la ciudad de Chapadmalal y una unidad turística de embalse en Río Tercero, Córdoba.

El proyecto de ley fue presentado por todo el bloque de diputados de UPP a mediados de marzo con el objetivo de que estos complejos sean usados para fomentar el turismo social para las clases menos favorecidas. Asimismo, en esta sesión se volvió a reforzar la idea central que tienen estos proyectos, amparando el uso social ante los complejos en desuso.

“Cuidar este proyecto es darle la posibilidad a los chicos del interior de conocer el mar, sabiendo que, quizás, sea su única oportunidad”, comentó Martin Aveiro diputado de Unión por la Patria. A su vez, agregó: “Esto no se trata de partidos políticos. Esto se trata de la igualdad, de brindar oportunidades a los que menos tienen”.

Siguiendo la línea de Aveiro, Ana María Ianni, su par del mismo bloque, también se sumó para que el proyecto salga a la luz. "El turismo es la actividad que deba favorecer la justicia social y que permita que el turismo social no se muera. Y si hay dos destinos enfocados en el turismo social son Chapadmalal y Embalse Río Tercero".

¿Quiénes se pusieron en contra del proyecto?

Pese al pedido de la oposición en hacer visible el pedido de ley, del otro lado, se presentaron en contra los bloques del PRO y La Libertad Avanza. En voz del oficialismo, el diputado Santiago Pauli, de la LLA perteneciente a Tierra del Fuego, mostró su descontento con respecto al proyecto y cuestionó los criterios por el cual se tomaron para darle fin al uso de unidades turísticas mencionadas.

“La manera de que se desarrolló el turismo social no fue eficiente. Fueron buenas las experiencias, pero podrían haber sido mejor por cómo se manejaron”, expresó en la sesión. “Nuestro dictamen no contradice el punto uno con el desarrollo del turismo social. Creemos que hay que desarrollarlo. Pero no de la manera que lo dispone este proyecto”, cerró.

Por su parte, Hernán Lombardi, del bloque del PRO, discutió el discurso de los diputados opositores con respecto al proyecto y pidió buscar un punto medio para el uso de los mismos: "El objetivo es encontrar un sistema que beneficie a todos. Con esto, nosotros confírmanos nuestro rechazo al proyecto. Se fomenta el centralismo, no el federalismo".

La historia de las unidades turísticas en disputa

Los complejos de Embalse y Chapadmalal fueron creadas en 1950 para garantizar el derecho a vacacionar de los sectores populares, convirtiéndose en un símbolo del turismo social. En Chapadmalal, el predio consta de nueve hoteles y edificios complementarios, mientras que Embalse alcanza casi las 3000 plazas distribuidas en siete hoteles y 50 casas. Cabe destacar que, sólo en los últimos ocho años, más de medio millón de personas accedieron a los beneficios de alojamiento en estos históricos complejos.

La voz de la actividad turística en relación con las palabras de Federico Sturzenegger

Luego de las polémicas declaraciones que expresó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado en la apertura de Hotelga 2024, decanos, profesores y guías turísticos presenciaron su descontento y rechazo en la sesión de este jueves.

"Hay un desconocimiento de todo. De los planes de estudio. De las carreras que integran. De las prácticas. Desde de la Quiaca a Ushuaia, hay decenas de instituciones que enseñan las carreras de turismo. Se considera una profesión muy importante. Medida totalmente desacertada, confesó Ricardo Durante, director de la carrera de Guía de Turismo en la Universidad de Morón. Palabras que se repitió en la totalidad de los colegiados.