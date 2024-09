Guías de turismo y colegios de profesionales, contra los dichos de Sturzenegger

La semana pasada el gran evento que reunió a referentes de la actividad fue Hotelga. La apertura se caracterizó por el gran apoyo que tuvo de parte del arco político nacional con la presencia de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina; y de Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de Argentina; además de la presencia de Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

En este marco, Sturzenegger hizo un repaso por las recientes implementaciones que se realizaron desde el Gobierno nacional y que impactan en el sector, como la reciente anulación del pago de los derechos de autor para los hoteleros. Sin duda, esta novedad se llevó todos los aplausos de los presentes.

“Que no moleste la ley, que no esté encareciéndolos, complicándolos, trabándolos, destruyendo posibilidades de negocios y de actividades que ustedes puedan desarrollar. Esa es la idea que tenemos. La idea es tratar de liberarlos. Es una agenda de libertad que propone el presidente de Milei”, dijo el funcionario nacional.

En esta misma línea, se refirió a la eliminación de la Ley de Agentes de Viajes: “El operador turístico era nada, era como una cadena en el eslabón con la cual ustedes tenían que trabajar, quisieran o no quisieran. Sin embargo, existen en la Argentina muchas provincias donde tienen sus propias leyes de operadores turísticos”.

A su vez, agregó: “El turismo hoy es ir a una ciudad, meterse en GuruWalk y elegir alguna actividad con la cual se sientan afín, o meterse en Airbnb a hacer experiencias donde la gente ofrece cosas para hacer. Es una cosa complejísima, riquísima, diversa que no la podemos encorsetar en una carrera de guía turístico. Si yo tengo que ser un guía matriculado para ser guía turístico, estoy en una situación que atrasa mil años, que destruye posibilidades, porque hoy el turismo es algo muchísimo más complejo, muchísimo más lento, muchísimo más diverso”.

Además, pidió a los empresarios y funcionarios presentes en la apertura de Hotelga que alcen sus voces en contra de esas regulaciones que “están destruyendo verdaderamente la actividad turística a niveles más provinciales o municipales”.

LOS COLEGIOS DE PROFESIONALES Y GUÍAS DE TURISMO RESPONDEN A STURZENEGGER

Horas después del discurso del ministro, múltiples entidades se expresaron contra esta percepción que tiene el funcionario sobre la actividad. Por un lado, CONDET, Colegios y asociaciones de Profesionales y la ANET, publicaron una carta en la que defendieron la profesionalización en la actividad, sí como el rol de las universidades.

De esta manera, expresaron su preocupación ante las declaraciones del ministro. “Reconocemos que el turismo es una actividad compleja, multidimensional y sumamente dinámica. Las carreras universitarias de guía turístico no encorsetan esta diversidad. Por el contrario, ofrecen una variedad de perfiles profesionales, enfoques y áreas de especialización que responden tanto a la trayectoria académica de cada universidad como a las necesidades específicas de las regiones donde se insertan y con las cuales interactúan de manera permanente”, explican en el comunicado.

Asimismo, puntualizan en que consideran fundamental para toda la sociedad contar con profesionales en turismo: “No podemos permitir que este sector quede a merced de personas sin la debida formación”. Además, remarcaron que ser un guía matriculado no es sinónimo de atraso ni de destrucción de posibilidades y que las regulaciones en el ámbito turístico no destruyen la actividad, sino que la ordenan y protegen.

“La falta de ordenamiento normativo, además de desproteger a quienes se han esmerado en formarse profesionalmente para ofrecer servicios seguros y de calidad, enfrentan a los turistas a una desprotección y desorientación respecto de la seriedad, formalidad y veracidad de los servicios que se le ofrecen, amenazando a su vez la autenticidad de la experiencia turística”, puntualizaron.

Por su parte, los guías de turismo emitieron un comunicado en el que en el contexto actual la libertad “se inclina hacia el caos y no al libre ejercicio de una profesión”. “Con qué sustento hace las declaraciones que hace. Cómo es que considera que es necesaria la desregulación cuando ello atentaría contra el derecho de ciudadanos y turistas de ejercer una actividad de forma segura, con formación, conocimiento, técnicas y capacitación constante”, preguntan a Sturzenegger.

Además, puntualizaron en que no ven impedimentos ni atraso en que el turismo cuente con regulaciones que ordenan la actividad: “Estamos dispuestos a dialogar para encontrar soluciones superadoras que no impliquen simplemente que cualquiera pueda ejercer cualquier actividad. Con estas medidas entendemos que solo puede desmejorar la actividad. Consideramos que el expertise y la incumbencia de un profesional con estudios correspondientes no es la misma que la de alguien que no lo tiene, por lo que el servicio no será el mismo”.