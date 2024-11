Sorpresa en la provincia de San Luis. Juan Manuel Rigau, ministro de Turismo y Cultura, tomó la decisión de renunciar a su cargo por motivos personales. Se la hizo saber al gobernador Claudio Poggi de forma indeclinable luego de asumir a ese puesto desde el 10 de diciembre del año pasado. Eso sí, se mantendrá en el cargo hasta finales de noviembre mientras se decide quién lo sucederá en el puesto.

“Presenté mi renuncia al honroso cargo de ser ministro de Turismo y Cultura de la Provincia. Quienes me conocen saben que soy de dar la entrega total por mi trabajo. Hoy, por razones personales me tomaré un tiempo y hago un paso al costado y dejar el camino en condiciones para quien continúe”, expresó el ahora ex ministro de Turismo y Cultura en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, agradeció al gobernador puntano por el lugar asignado y también le dedicó unas palabras a sus detractores. “Quiero agradecer enormemente a Claudio Poggi por incorporarme a su gabinete. A todas las personas que de una u otra manera siempre están acompañando y dando fuerzas. A mis detractores les digo que rezaré por ustedes. Amo mi provincia y siempre será mi anhelo verla crecer y desde donde esté haré lo posible por verla mejor”, cerró.

Rigau seguirá en el cargo hasta finales de noviembre

Sin embargo, la agenda pactada y la realización para esas actividades en el sector durante lo que resta de noviembre sigue siendo el principal objetivo. Es por eso que, mediante un acuerdo con el Primer Mandatario provincial, se tomó la decisión de que continúe en el cargo.

Lo cierto es que la provincia tenía eventos tales como los Intercolegiales Culturales 2024 y la Feria del Libro 2024 en la provincia. Y para no desestabilizar el sector y cancelar eventos y reuniones ya pactadas, tomaron esta decisión en conjunto. Por lo pronto, a partir de diciembre, el puesto de ministro de Turismo y Cultura estará vacante.