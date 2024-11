Parecía que el conflicto con los gremios aéreos iba a tener un capítulo más luego del anunció de paro que hizo la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación este miércoles. Sin embargo, durante este viernes se echó para atrás. Tras entrar en una mesa de diálogo con la Secretaría de Transporte, se suspendió la medida de fuerza tomada por la Atepsa para el sábado 16 y lunes 18.

Luego del acuerdo logrado entre Aerolíneas Argentinas y diferentes grupos sindicales, el plan de lucha impuesto por Atepsa parecía asomarse un nuevo foco de conflicto. No obstante, y mediante un comunicado, la Asociación confirmó que entraron las negociaciones con el gobierno y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) para buscarle una solución al conflicto.

“Por tal motivo, el Plenario aprobó, por amplia mayoría, aprobar las medidas legítimas de acción sindical los días sábado 16 y lunes 18, como muestra de buena fue en las negociaciones colectivas. Continuaremos con el compromiso y responsabilidad que nos caracteriza en miras de una mejora profesional”, cerró el comunicado.

Sin embargo, miércoles 20 y viernes 22 se mantendrá la medida sindical

Pese a las palabras por parte de la Asociación en su cuenta de X, el paro no contempla los días miércoles 22 (de 07 a 09 am) y viernes 22 (18 a 20), en donde, según el cronograma planteado, se prevé la paralización de la aviación general, comercial no regular y la aviación internacional.