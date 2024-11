APA apuntó contra Bullrich por la situación de Intercargo

Luego de la conflictiva semana de paros por parte de la empresa Intercargo y la desregulación del Gobierno Nacional sobre el servicio de rampas, la Asociación del Personal Aeronáutico expresó su repudio sobre lo sucedido y apuntó a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, sobre su accionar a los trabajadores despedidos y el uso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para brindar el servicio.

“Desde la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) repudiamos los hechos ocurridos el pasado fin de semana y provocados por la ministra Patricia Bullrich al haber reemplazado a trabajadores de Intercargo (ITC) por personal policial (PSA) para brindar parte del servicio de rampa en el Aeroparque Jorge Newbery", expresó el comunicado de APA sobre lo sucedido el pasado miércoles.

“Cabe destacar que el día 7 de noviembre no hubo ninguna huelga, sino una falta de personal provocada por los despidos injustificados de 15 choferes. Es importante mencionar que la propia ministra no respetó sus afirmaciones sobre que la (PSA) efectuaría tareas de carga y descarga de aeronaves en situaciones excepcionales motivadas por huelgas", continuó el comunicado en donde tuvo la firma del secretario general, Edgardo Llano.

"Como era previsible, la intromisión de personal externo y ajeno a los equipos de trabajadores de (ITC) vulneraron los procedimientos de seguridad operacional establecidos por normas internacionales.”, continuó.

El pedido de APA al gobierno de Javier Milei

A la espera de lo que pase con Aerolíneas Argentinas, el comunicado que lanzó la Asociación de Pilotos le pidió una explicación al poder ejecutivo sobre lo sucedido y una solución para evitar problemas a futuro.

“Solicitamos a las autoridades competentes una explicación sobre estos inaceptables hechos, también queremos saber qué medidas se tomarán para evitar que algo similar vuelva a ocurrir en el futuro. Estas medidas nos retrotraen a los peores momentos de la historia del sector aerocomercial argentino”, expresó.

Las fuerzas policiales no deben ni pueden ser utilizadas para reemplazar de manera improvisada a trabajadores calificados que garantizan cada día la seguridad operativa de una industria tan sensible como la aeronáutica. Seguiremos defendiendo los derechos de las y los trabajadores aeronáuticos y reclamando que la seguridad operativa no sea comprometida. Nos mantendremos firmes en nuestra lucha por condiciones de trabajo justas y dignas para todas/os", cerró.