Pax Assistance ahora tendrá un servicio de salud emocional

Las fundadoras de Pax Assistance y Cux, Alexia Keglevich y Connie Ansaldi, respectivamente, anunciaron hoy la alianza entre ambas empresas para poder brindar al viajero asistencia respecto a la salud emocional .

En un encuentro con periodistas, las emprendedoras dieron a conocer esta nueva unión e hicieron hincapié en la necesidad de hablar sobre salud emocional. De hecho, Connie Ansaldi remarcó que “para 2030 la salud mental va a ser la principal causa de muerte”.

De esa manera, Keglevich relató que desde Pax empezaron a ver “cómo cambió la industria de la asistencia al viajero pospandemia porque se exacerbó lo vinculado a la salud emocional”. Bajo ese marco, agregó: “Con la pandemia, la ansiedad y los ataques de pánico se exacerban, el miedo a volar, a quedarse varados, no poder volver. Por eso, empezamos a dar este tipo de servicio y nos dimos cuenta de que el tema de la salud emocional ya estaba en los top 3 y 4 de pedidos de servicio. En ese momento fue que conocí a Connie”.

Las emprendedoras se conocieron luego de que la fundadora de Cux perdiera una valija y fuera la start up de Alexia quienes le ayudaran a recuperarla. Desde ese momento, se plantearon trabajar juntas y hoy ese deseo se materializó con la oficialización de la alianza.

De acuerdo con lo que detalló la CEO de Pax, en muchos chicos que se están yendo de Argentina y la pandemia lo que hizo es exacerbar la ansiedad y la angustia.

A ello se sumó Connie y explicó: “Ansiedad, depresión, soledad, mucha gente tiene miedo a volar, pérdida de valija, cancelación de vuelo, pelea con compañero/a de viaje, son cosas que hacen que las personas en los viajes no estén bien y nadie te ayuda en eso”.

Bajo ese marco, detalló: “Vos ahora entrás a la app de Pax y lo primero que ves es ‘hablar con Cux’. Más allá de todo, cualquier cosa que te pase en lo emocional, todo eso estamos atajando ahora con Cux a través de Pax, que es la primera asistencia viajera en el mundo que lo ofrece. Es un servicio único y sale de acá, de Argentina, con dos emprendedoras mujeres”.

En la misma línea, Alexia señaló: “Es la primera vez que le damos visibilidad en una asistencia al viajero a la salud emocional. El servicio está incluido en todos los paquetes de Pax, a ningún costo adicional. Además, es accesible. También tenemos los red flags, que es cuando hay alguien con pensamientos suicidas o demás, ya se activa otro protocolo y te derivo a algún especialista de manera inmediata”.

Sobre los canales de comercialización

Tras ser consultada por los canales de comercialización con los que se maneja Pax, Keglevich contó que casi todo es online. Además, agregó: “En cada paso que damos tenemos que ser agente de impacto social y crear un mundo mejor. Estamos con Unicef aportando nuestro granito de arena. Todo tiene que ver con el propósito de Pax de mostrar que las empresas humanas también pueden ser rentables”.

De esa manera, destacó: “Nosotros somos la empresa más humana y la más accesible. La promesa es siempre ser los mejores en la cadena de mercado”. En esta misma línea, advirtió: “Hay lugares en los que no vamos a entrar porque no tienen los mismos valores”, en referencia a que no van a trabajar con ciertos operadores o agencias.

Para finalizar, ambas coincidieron en que se trata de un tema el cual “hay que abordar inmediatamente”. Es por eso que con esta nueva integración, “el equipo está capacitado para asistir a viajeros en salud emocional y derivar en caso de ser necesario”.

“Fuimos los primeros en decir que esto era un problema, a mí me impresiona la cantidad de casos que tenemos de angustia y ansiedad de chicos jóvenes por el mundo. Hay que darle visibilidad”, concluyó Alexia.