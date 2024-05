El pasado 23 de abril, Aerolíneas Argentinas anunció que iba a recortar un 20 % sus vuelos de cabotaje para reducir pérdidas. En ese sentido, ¿cómo afecta esta decisión a las provincias y qué medidas tomarán para hacer frente?

En diálogo con Mensajero, autoridades de Turismo de La Rioja y Entre Ríos hablaron sobre cómo está la situación y la cantidad de vuelos de cabotaje que tienen por semana. Además, analizamos la situación de San Juan, Mendoza, Salta y Misiones.

Bajo ese marco, desde Entre Ríos, el secretario de Turismo, Jorge Satto, explicó que los recortes por parte de Aerolíneas Argentinas “se vienen dando desde hace dos o tres meses”. De hecho, contó que hubo algunas “suspensiones de vuelos ya vendidos" y que eso fue "lo más alarmante".

En ese sentido, el funcionario provincial señaló: “Tengo la preocupación de varios sectores que se quejan de que algunos vuelos programados fueron suspendidos. Ahora se está hablando de directamente la baja del servicio ya en forma permanente”.

Incluso, remarcó que la situación “generó alguna reacción de su parte” y detalló que habló con el Gobernador y él, a su vez, hizo una gestión a nivel nacional en Transporte. Allí todo terminó con la estrategia de una gestión en zona centro con provincia de Santa Fe. Sin embargo, Satto resaltó que “por un tema de costos” no es conveniente para los usuarios.

A su vez, comentó que las aerolíneas low cost no trabajan en la provincia, si bien desde el Gobierno aspiran "a toda conectividad posible”. Además, destacó: “Sobre todo en Paraná porque hay un esquema creciente de turismo de convenciones y eventos, cuyos concurrentes vienen generalmente por vía aérea y eso nos preocupa muchísimo”.

Autoridades de Turismo de la provincia contaron que Aerolíneas Argentinas es la única empresa que opera en Paraná. Al mismo tiempo, agregaron que si bien hasta diciembre de 2023 el promedio mensual era de 35 vuelos, durante enero y febrero disminuyeron por la estacionalidad y en marzo, cuando deberían haber retomado la programación, eso no sucedió. Al contrario, se fueron reduciendo cada vez más, quedando con 18 vuelos para mayo .

Por su parte, en La Rioja la situación es similar. José Rosa, secretario de Turismo, contó que “todavía” no tuvieron cancelaciones, pero que la situación es preocupante porque en la actualidad cuentan con solo 10 vuelos semanales .

Bajo ese marco, expresó: “Hay pasajeros que quieren ir y volver en un día y no puede”. Por lo que, según él, lo ideal sería tener 14 vuelos por semana.

A su vez, relató que ante esta situación la provincia estuvo en contacto con diferentes aerolíneas low cost, tales como American Jet, Fly Bondi y Jet Smart, pero que “por cuestiones de costo no se pudo hacer el convenio en el que se trabajó”.

En ese sentido, explicó que existen “exigencias por el tamaño de los aviones que necesitan ciertas condiciones por parte de los aeropuertos que no todas las provincias cuentan”. No obstante, adelantó: “Vamos a trabajar en ello, pero se necesita una inversión que los entes nacionales hoy no están acompañando”.

De esa manera, manifestó: “La conectividad es fundamental. El nuestro es un destino emergente y el acompañamiento de las empresas del Estado es importante, es difícil pensar en turismo sin conectividad aérea. Eso tiene que ver con decisiones políticas nacionales y que impactan directamente en las provincias”.

Por otro lado, medios de las provincias de San Juan y Mendoza hicieron hincapié en la reducción de vuelos que sufrieron, perdiendo así cada vez más conectividad aérea. En el caso de la jurisdicción gobernada por Alfredo Cornejo se suspendieron 2 vuelos semanales; mientras que la liderada por Marcelo Orrego sufrió una pérdida mayor.

La provincia del noroeste argentino perdió menos de dos meses 9 vuelos por semana. Por lo que quedará con un total de 14 servicios semanales .

En esa misma línea se encuentran Salta y Misiones. En el caso de la primera, los vuelos de cabotaje se redujeron en un 7 %, según datos del Ministerio de Turismo de la provincia. De esa manera, en la jurisdicción gobernada por Gustavo Sáenz se suspendieron los vuelos a San Pablo y a Bariloche. Además, redujeron los servicios a Buenos Aires.

En el caso de la provincia del litoral, las rutas suspendidas temporalmente son las que tienen como destino a Jujuy y Tucumán; mientras que se canceló de manera permanente la de Resistencia.

Diputados aprobó la privatización de AER

La Ley Base se estuvo debatiendo en la Cámara de Diputados a comienzos de esta semana y allí se aprobó el capítulo que habla sobre privatizaciones. Entre la lista de empresas que aparecen en ese apartado está Aerolíneas Argentinas.