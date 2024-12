Liderazgo femenino en Bitácora: la distinción a Laura Teruel

El pasado jueves 28 de noviembre, en el icónico salón de Tango Porteño, se llevó a cabo la entrega N.º 18 de los Premios Bitácora. El evento, que año tras año reúne a los principales actores del sector, otorgó el galardón más prestigioso del turismo nacional.

En una noche repleta de emociones para los operadores y agentes de viajes presentes, también se otorgaron reconocimientos a aquellos funcionarios que hacen del sector un lugar más equitativo, inclusivo y empático. En ese sentido, en la gran noche del turismo se distinguió a Laura Teruel, secretaria de la Cámara Argentina de Turismo, por destacar el liderazgo femenino con iniciativas como CAT Women Summit.

Teruel ha demostrado que el liderazgo femenino no solo enriquece la diversidad de perspectivas, sino que también fortalece la capacidad de adaptación e innovación en un mercado competitivo. Su trabajo en la CAT refleja un enfoque integral que combina la promoción de políticas inclusivas con la implementación de iniciativas prácticas que generan un impacto real en la vida profesional de cientos de mujeres.

Tras recibir esta valorización, la secretaria de la CAT habló con Mensajero y expresó: “Este reconocimiento es una alegría, y me da fuerza para mucho más en el sector. Hace relativamente poco que soy dirigente, así que me voy a quedar por mucho más en el sector, y a partir de este premio me da un impulso grande para seguir involucrándome y trabajando en el día a día.”

Posteriormente, Teruel detalló la necesidad del CAT Women Summit, que se realizará próximamente. “Es un evento muy deseado para el sector, porque nosotros tomamos estadísticas y somos muchas las mujeres del sector del turismo, hoy el sector está con una cantidad que supera casi el 89% de mujeres liderando en empresas del sector del turismo, ya sean agencias de viajes, ya sean hotelerías, ya sean servicios de gastronomía, en esparcimiento, y, sin embargo, hay una gran distancia de que esas mujeres lleguen a la dirigencia gremial o empresarial. Lo vemos en las cámaras, en las instituciones, cuesta mucho llegar, cuesta mucho interactuar, y bueno, este evento va a poner de manifiesto, digamos, todos los temas necesarios y poner en valor el liderazgo de la mujer”, desarrolló.

Finalmente, en el balance de fin de año, la dirigente consideró este fin de año como positivo. “Es de mucho trabajo positivo en cuanto a la articulación que venimos dando desde el sector privado con el sector público, a poder estar presentes, a que nuestra voz sea escuchada a través del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, de la subsecretaria, y realmente hemos podido manifestar algunas cuestiones que ya fueron solucionadas”, afirmó

Además, aseguró que desde la CAT continuamente tienten un diálogo que es fructífero, que permite plantear todas las necesidades de los distintos integrantes de sector y de las distintas cadenas de valor.