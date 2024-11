La industria turística argentina vivió una noche inolvidable. El pasado jueves 28 de noviembre, en el icónico salón de Tango Porteño, se llevaron a cabo la entrega N.º 18 de los Premios Bitácora. El evento, que año tras año reúne a los principales actores del sector, otorgó el galardón más prestigioso del turismo nacional.

En una noche repleta de emociones, los agentes y operadores invitados, conocieron los resultados de los electores que votaron del 30 de septiembre en la Feria Internacional de Turismo América Latina, hasta el 30 de octubre.

Entre las 20 ternas que componen esta edición, una de ellas otorga un galardón al Mejor Operador Receptivo. Los nominados en esta categoría fueron Amichi, Cuatro Continentes y Cynsa South América, esta última se llevó el premio mayor tras obtener el oro.

Luego de recibir este reconocimiento, el presidente de Cynsa, Alejandro Amestoy, habló con Mensajero y reconoció: “La verdad que es un placer estar ternado con buenos colegas y una satisfacción recibirlo después de tantos años y ser parte del turismo receptivo en Argentina, que para nosotros es un orgullo”.

En el balance anual que realizaron desde la compañía, Amestoy remarcó: “Bueno, fue un año con muchos cambios, sin duda alguna. Nos espera un año para una temporada, 2025/26, que no va a ser lo más simple. Pero creo que todos estos cambios y estas cosas nos obligan a ser más profesionales y a tratar de vender, como bien dijo alguien, si no me equivoco de la Secretaría de Turismo, no al destino por los valores, sino por las cualidades y la calidad del servicio y los productos que tiene Argentina”.

Finalmente, pronto a iniciar una nueva temporada, el presidente de Cynsa expresó: “Siempre soy positivo en las nuevas etapas. Y de una manera u otra, y hemos pasado tantas, la empresa cumplió este año 70 años, hemos pasado tantos, que sin duda lo vamos a sacar adelante. Va a ser un éxito al destino de Argentina, como lo ha sido siempre”.