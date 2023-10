Boca tiene la oportunidad de volver a ganar la Copa Libertadores de América luego de 16 años y jugará la final el próximo sábado 4 de noviembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro ante el local, Fluminense.

A pesar de la situación económica del país, los fanáticos se preparan para viajar en multitud y no prestan atención a dificultades externas, su única preocupación es disfrutar de la Gloria eterna.

Boca recibió 20 mil tickets de cabeceras para vender a sus socios que los liberará unos días antes del partido, mientras que Conmebol vendió el resto para el público general. Daniel Puddu, titular de Nilo Viajes y reconocido en las redes sociales como Harry el agente de viajes, dialogó con Mensajero y anticipó que tiene muchas consultas.

“La demanda fue altísima, mucho antes que Boca llegue a la final ya teníamos consultas por si se daba el resultado. Como el paquete con entradas y hoteles no tenía devolución, no se vendió mucho”, explicó sobre esa maniobra arriesga en la previa a estas horas de exaltación que viven los hinchas de Boca por estar presentes en Río de Janeiro.

En este sentido, precisó que la situación cambiaria del país -el Gobierno unificó el dólar turista, solidario y tarjeta y el blue superó los $1000- no afecta a la demanda. “Aquel que quiere ir a ver la final está dispuesto a gastar lo que sea necesario, 15 % más no hace la diferencia”, sostuvo.

Por otra parte, la principal complicación que afrontan los fanáticos son los pocos asientos disponibles en los vuelos para esas fechas y Puddu estimó que no sería extraño que haya nuevos chárters.

Oscar Juárez, director de Principios Tour Operator, precisó que hay muy poca oferta aérea en vuelos comerciales y la gran oportunidad la tienen los chárters. Asimismo, reconoció que vendieron alojamiento de gente que va por su cuenta o con pasajes anticipados.

En tanto, Daniel Zuazo, encargado de ventas Terrestres y Aéreos de Tucano Tours, reveló que todos los paquetes que ofrecieron a los pocos días del partido están vendidos, fueron 70 y 100 lugares aéreos de un chárter completo. Las entradas que comercializaron son las mixtas, de plateas laterales, de las que se encargó Conmebol.

“El pasajero que viaja a un evento deportivo es muy particular, sea Mundial, Boca o rugby, pero más el futbolero. No le importa nada, si no sabe cómo lo va a pagar es otro tema”, explicó el ejecutivo y anticipó que Aerolíneas Argentinas implementó en la tarde del miércoles dos vuelos extra a Río de Janeiro.

Por último, Andrés de Rossi, director comercial de Ola, dio a conocer que el miércoles publicaron los paquetes a la venta y agotaron el 80 %, mientras que el jueves esperan vender lo restante.

“Sinceramente, fue un boom, estamos muy contentos porque superó las expectativas ampliamente. Había una expectativa muy grande, tenemos 50 lugares vendidos en un chárter de 60 asientos", finalizó.