Con más de 100 representantes del trade local y de la prensa profesional, Visit Argentina – Inprotur participó en el workshop anual de Visit Latin America en Bruselas. El mismo se llevó a cabo en la residencia del embajador argentino, Juan Carlos Valle, y contó con la participación de 16 destinos latinoamericanos que se reunieron para presentar las novedades turísticas de la región.

El encuentro, organizado por Air Europa Bélgica y el aeropuerto de Bruselas, contó además con la presencia de embajadores y personal diplomático de las diferentes representaciones en Bruselas.

Durante las reuniones one to one con profesionales belgas, Inprour presentó la variada oferta turística del destino haciendo hincapié en las experiencias gastronómicas y enológicas que ofrecen las diferentes regiones del país que tanto atraen a este mercado.

“En relación con la gastronomía, es importante destacar que la llegada de la Guia Michelin al país fue recibida con mucho interés por los operadores quienes manifestaron que sería un argumento importante en el momento de concretar las ventas hacia Argentina. Sin dudas, esta es otra gran noticia para el turismo y la gastronomía de nuestro país”, aseguró el secretario ejecutivo del INPROTUR, Ricardo Sosa.

Asimismo, Argentina ofreció a los asistentes 4 catas de vino que recorrieron algunas de las cepas más emblemáticas del país: torrontés, malbec y pinot noir. También, durante el networking se realizaron espectáculos artísticos de la región donde se destacó el tango por parte de Argentina.

La velada se cerró con un sorteo de premios cortesía de cada uno de los 16 destinos y dos billetes de avión ofrecidos por Air Europa.