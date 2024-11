Está claro que la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo siempre busca la manera de poder encontrar más posibilidades para abrir el sector. Una de ellas fue la creación de Faevyt Joven con el fin de darle voz a empresarios de menor edad para que puedan sumarse al mundo turístico. Y ante eso, se realizará la primera Convención de Empresarios Jóvenes en Turismo en la ciudad de Cafayate, Salta.

Sin embargo, al realizarse por primera vez, Mensajero habló con Ariel Bacur Giménez, coordinador general de Faevyt Joven, y explicó cómo se gestó la creación del evento. “La idea surgió hace cinco meses. Luego del Congreso de Agentes de Viajes, tuvimos el OK de la Comisión Directiva y de Andrés Deyá (presidente de la Faevyt) y eso nos dio la pauta para darle inicio”, comentó Giménez.

Con una repercusión fuerte dentro del sector, el coordinador de Faevyt Joven adelantó el número de inscriptos que viene contabilizando la Convención y valorizó el caudal de jóvenes en querer sumarse al evento en el Norte del país. “Tenemos alrededor de 300 inscriptos con la posibilidad de llegar a 400 durante esta semana. Incluso, tenemos en cuenta que varios se inscriben el día que inicia la reunión. Para nosotros, es un gran número y superamos nuestras expectativas que teníamos en un principio”, expresó.

Durante las dos jornadas, los empresarios estarán rodeados de diferentes actividades. Además de presentación, capacitaciones y visitas a diferentes lugares de la zona, los jóvenes tendrán acceso a charlas TED con speakers, team-building y poder generar, desde esta manera, grupos de trabajo para relacionarse con otra gente del sector con el objetivo de cooperar entre diferentes agencias de viajes para generar vínculos.

“Queremos que los chicos puedan trabajar en equipos y con todo lo que significa esta modalidad. Buscamos que se pongan en valor los valores como, por ejemplo, el del liderazgo. Tratamos de que la Convención de Faevyt Joven sea una cosa totalmente distinta. Que se pueda realizar dentro de un ámbito mucho más amplio y que los jóvenes puedan palpar estas cuestiones en vivo y en directo”, comentó.

Los motivos de la elección de Cafayate como destino para Faevyt Joven

Así como sucede con otras actividades que realiza la Federación, la ubicación es una de las principales decisiones. Sin embargo, para esta nueva convención que se avecina, la elección de este destino tuvo un propósito claro. Por un lado, el poder darle importancia a esa región del país mientras que, por otro, darle la exposición y promoción turística a las diferentes atracciones que tiene la localidad de Cafayate.

“Cafayate es un destino que sale de lo común. Quizás, iba a ser mucho más fácil si lo hacíamos en ciudades como Córdoba o Buenos Aires. Sin embargo, nosotros buscamos un destino para poner en valor y tratamos de salir de lo tradicional. Buscar un diferenciador que le diera una visión diferente al evento. Entre los destinos que estaban en la terna, vimos que Cafayate tenía todas las características que nosotros andábamos buscando”, comentó Bacur al respecto.

Además de las bodegas que presenta, el paisaje montañoso y la cultura que rodea a la localidad, la ventaja de tener un lugar específico para eventos y reuniones fue otra de las cosas que la Federación tomó en cuenta para poder realizar las dos jornadas. “Su Centro de Convenciones fue inaugurado hace muy poco y no ha tenido muchas actividades. Es por eso que nosotros buscamos darle valor a ese lugar y mostrarle a la comunidad la importancia de tener un lugar para el desarrollo del destino turístico”, siguió.

La voz de los jóvenes en el armado de la Convención

Así como el evento va a estar destinado para un público diferente de lo habitual, era clave la participación de los protagonistas para que su construcción sea 100% apuntada a ellos. Es por eso que las voces de diferentes empresarios jóvenes fueron escuchadas, en donde participaron de reuniones e hicieron eco de lo que se vendrá a fin de mes.

“Los chicos siempre tuvieron participación en Faevyt Joven. En cuanto a la Convención, estuvimos trabajando con ellos, con aporte de ideas y hemos notado muchas ganas de participar por parte de ellos y eso nos parece genial y de seguir haciendo esta clase de eventos. A la espera de más inscriptos, mantenemos reuniones todo el tiempo sobre lo que es transporte, actividades y demás”, comentó Bacur.

Innovación y sustentabilidad: dos puntos clave que tendrá Faevyt Joven

Además de la formación que se le puede dar a los más jóvenes del sector y las diversas ayudas con respecto al manejo de grupo, desde la Comisión que lidera esta Convención se buscará aplicar los conceptos y temáticas de Innovación y Sustentabilidad durante las dos jornadas. Y esto, claro, fue algo pensado puertas adentro y que buscarán inculcar desde el principio hasta su culminación.

“Nosotros buscamos estas dos temáticas para desarrollar. Lo que hicimos, mediante reuniones, fue plasmar una impronta diferente a lo que hoy buscan los receptores empresarios. Por ejemplo, por el lado de la sustentabilidad, no utilizaremos ningún material que esté lejos de no ser sustentable. Desde no usar las famosas credenciales, que por lo general se usan como identificadores y usar elementos más tecnológicos”.

Expectativa altas sobre lo que sucederá el próximo fin de semana

La oportunidad de generar nuevos contribuyentes dentro del sector turístico es una de las principales causas por la que Faevyt decidió tomar iniciativa y promover la creación del primer encuentro para los más jóvenes. Por lo pronto, las expectativas son altas y la demanda de que sea un punto de partida a futuros encuentros también aparece puertas adentro de la Federación.

“Mis expectativas son altas. Desde el momento uno que estamos enfocados. Hacemos esto para que sea la mejor primera Convención de Faevyt Joven. Y los estamos logrando porque van a participar, no solo los más chicos, sino que también estamos trabajando para que arriben algunos ministros de las provincias del Norte y funcionarios a nivel Nacional. Y eso marca lo que puede hacer esta primera Convención”, expresó.

Y cerró: “Cafayate nos ha enseñado muchísimo y el aprendizaje que hemos tenido ha sido tremendo. Y eso, con el trabajo que hemos realizado, podemos decir que las expectativas son las mejores. Tenemos un equipo que vale oro y eso hace que sea mucho más fácil. Estamos muy ilusionados con esto y queremos que se repita. Vamos a tener una Convención que realmente va a valer la pena”.