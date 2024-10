Javier Milei, en las últimas horas, volvió a retomar una idea que había propuesto en campaña para el futuro de Aerolíneas Argentinas . Luego de la propuesta de ley que presentó el PRO, y en la que se acopló La Libertad Avanza, en el Congreso el presidente de la Nación, sostuvo cual será el procedimiento en caso de que su privatización no consiga quórum.

"Frente a la bestialidad, tomamos el proyecto del PRO, adherimos y estamos proponiendo privatizar. Si no se puede, estamos dispuestos a entregársela a los empleados. El problema es que no la quieren", expresó Milei en su entrevista con LN+. “Nosotros hicimos una reducción de personal de 1500 personas. No solo eso, sino que además se logró equilibrar las cuentas de Aerolíneas", expresó el presidente.

Una de las primeras cosas que hizo el poder ejecutivo luego de su asunción fue presentar un programa de privatizaciones para reducir el número de empresas estatales, dentro de las cuales se encontraba la actual línea de bandera. Sin embargo, la fuerte oposición al respecto fue quien sostuvo que todavía se mantuviera en debate. “Mandamos un programa para privatizar cerca de 50 empresas, pero el Congreso, en este juego republicano, nos limitó a solo 11”, confirmó Milei.

La posibilidad de que otras empresas se interesen en comprar Aerolíneas Argentinas

Luego de los diversos conflictos con los gremios aeroportuarios, se intensificó la opción de que empresas extranjeras compren la totalidad de AR. “Tenemos propuestas para privatizar, varias empresas manifestaron su interés de quedarse con la empresa. Se está trabajando”, comentó Milei al respecto. Y agregó: “Hubo reuniones con diferentes líneas aéreas”.

El debate de privatizar una aerolínea estatal, según la mirada de Milei

Otro de los puntos importantes en donde Milei enfatizó fue la comparación con lo que pasó en Brasil y Uruguay en donde sus empresas aéreas estatales pasaron a manos privadas. "“El propio Lula privatizó Varig en Brasil, y el propio Mujica hizo lo mismo con Pluna en Uruguay”, argumentó.