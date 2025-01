Aconcagua, Monte Everest y Kilimanjaro. Récord Guinness luego de culminar la Trilogía Mundial (Siete Cumbres del Mundo, Siete Islas del Mundo y Siete Cimas Volcánicas del Mundo). Historia de vida y superación ante la adversidad y las ganas de seguir cumpliendo obstáculos. Todo eso transcurrió en la vida del guatemalteco Jaime Viñals, quien a sus 58 años, estuvo de gira por Argentina. En charla con Mensajero, destacó momentos icónicos de su trayectoria, como así también lo que le depara el futuro.

“El montañismo no es como un partido de futbol, que si me distraigo me meten goles. Alla arriba, si me distraigo, me voy al cementerio. No es simplemente un juego, sino que es una estrategia de vida”, expresó Viñals sobre las dificultades que implica realizar este tipo de actividades. “Hay que hacerlo de manera consciente. Es decir, si se toma la decisión de regresar, se vuelve", comentó el montañista.

Su vida dentro del montañismo comenzó en 1987 cuando integró el grupo “De Cumbre en Cumbre”. A partir de ahí, su vida comenzó a estar ligado a este tipo de deporte, escalando los picos más altos de Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asía. Incluso, durante el 2001, llegó a la cima del Monte Everest, logrando ser la primera persona -y el único hasta la fecha- de Centroamérica y el Caribe en conseguirlo.

“Esa experiencia en el Everest me cambió la vida. Esa situación fue un boom, no solamente en Guatemala, sino que también tuvo repercusión en otras partes del mundo. Tarde cuatro meses en subirlo. Es la ruta más difícil para subir. Me invitó el gobierno chino y fui con gente de Escocia, Lituania, Nueva Zelanda, Francia, Estados Unidos y Japón”, comentó Viñals acerca de esa situación.

Incluso, dio detalles de lo que significó su expedición en el Everest para su país. “Cuando yo regrese a Guatemala, había un poco menos de medio millón de personas en las calles dándome la bienvenida. Fue algo que no me lo esperaba. Hicieron un sello postal con mi cara, una calle con mi nombre y hasta incluso, una montaña. La gente se lo tomó como propio a lo que hice en Asia”, cerró.

Su conferencia de prensa en el auditorio de la Organización de Estados Iberoamericanos

Durante la charla, Viñals reflexionó sobre la comercialización del Everest, mencionando cómo el turismo masivo ha afectado la esencia de la montaña, especialmente debido a la llegada de turistas sin experiencia que ponen en riesgo tanto sus vidas como las de los sherpas, quienes juegan un papel fundamental en las expediciones. Por otra parte, Viñals subrayó que el Everest está “destruyéndose” por la masificación de las expediciones.

Además, Viñals compartió su perspectiva sobre el “miedo en el montañismo”, considerándolo un mecanismo natural de defensa. A pesar de su vasta experiencia, admitió que el miedo es parte del proceso y que lo importante es aprender a controlarlo. También relató situaciones dramáticas como el accidente en el Everest, y recordó con respeto los restos humanos encontrados en algunas de sus travesías.

¿Cuáles son los próximos proyectos que tiene pensado realizar Viñals?

Durante los próximos meses, el escalador va a continuar su ruta en Argentina subiendo el volcán Tupungato. El ascenso lo está realizando junto a 50 oficiales del Ejército Argentino (y 68 mulas) quienes lo invitaron a realizarla por primera vez. Una expedición que tiene cierre este 6 de febrero, pero que continuará en otros destinos del país como así también países como Chile.