Fitur 2025 llegó a su fin. Luego de tres jornadas a pura intensidad en cuanto a reuniones con agencias, operadores y proveedores, las empresas argentinas hablaron con Mensajero y dieron sus conclusiones sobre su predencia: propuestas y objetivos, alcanzar nuevos clientes, fortalecimiento de la marca y un termómetro para lo que será un 2025.

Roberto Marqués, gerente de OceanMan Argentina

“OceanMan es una travesía internacional de aguas abiertas que se hace en más de 25 países y vamos a llevar la tercera edición a Córdoba, que consideramos el corazón de Argentina. Uno de los principales motivos es fortalecer los destinos turísticos deportivos con renombre y nos pareció la mejor opción elegir la provincia por ser el corazón del país”

Presentación del nuevo barco China Zorrilla y renovación tecnológica de Buquebus

El nuevo ferry eléctrico China Zorrilla es un concepto totalmente disruptivo. Su foco está puesto en la sustentabilidad y un nivel de experiencia superior para los pasajeros. A pesar de que todavía sigue en construcción en Australia, el objetivo es empezar a navegar en 2025, generando Cero Emisiones contaminantes.

Además de la nueva embarcación, otro de los temas que presentó la compañía fue su nueva y renovada obra en las oficinas en Buenos Aires. Siendo una de las inversiones más fuerte este aspecto, la terminal contará con 90.000 metros cuadrados de construcción. Además, buscará ser hub internacional con otros destinos y fortalecer el turismo regional e internacional.

Alejandro Amestoy, CEO de Cynsa

“Por suerte, son muchos años viniendo y siempre tenemos productos nuevos por presentar. Esta es un Argentina diferente a la que el público estaba acostumbrada a consumir. El trabajo nuestro es presentar un producto que lo vale, profesional, de buena calidad y con experiencias diferentes. Esta es una feria con mucha gente, no solo de España, sino de todo Europa y vale la pena”.

Alejandro Kelman, socio de Mansión Tango

“Lo que buscamos es estar presente en todas las ferias que existen a nivel internacional. Ya el año pasado estuvimos en Fitur y la verdad que creemos que es super productivo porque te vinculas con muchas agencias, con mucha gente, con muchas empresas y todos los vínculos generan nuevos negocios”.

Carla Ros, directora de Ventas y Marketing de Buenos Aires Marriot y Sheraton Bariloche

“Mucha gente no sabía de los cambios en la marca, entonces vinimos a Fitur a contar muchas novedades porque recientemente el Panamericano en Bariloche pasó a llamarse Sheraton, por lo que está totalmente renovado y muchos de los operadores todavía lo asociaban con la imagen anterior por lo que es importante venir y afianzar este cambio de marca que tiene el hotel”.

Patricia Durán Vaca, titular del operador receptivo Cuenca del Plata

“Todos los que estamos acá estamos muy unidos por los productos y hay una sinergia que tiene a la Argentina muy mancomunada”.

Claudia Carrizo, project manager de Eurotur

"Venimos a presentar toda la oferta que tiene Argentina, incluso también países limítrofes como Chile, Uruguay, Brasil y Bolivia. Sin embargo, nuestro eje fue el producto argentino, con toda la zona geográfica, salidas garantizadas y poner en valor, las características de Eurotur. Fitur nos marca el primer termómetro porque, además de las charlas de nuestros clientes, tenemos presencia todo el año en el país. Siempre estamos monitoreando la situación para poder tener las herramientas para continuar con la temporada.

Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International

“Meliá va a realizar un despliegue muy importante con socios locales en Argentina. “Estamos sumamente orgulloso de las apuestas por el país. A raíz de negocios, han salido muchos proyectos en este último tiempo. Estuve toda una semana visitando lugares mágicos: Mendoza, Bariloche, Perito Moreno, Ushuaia, y la verdad es que me quedé enamorado de estos lugares. Definitivamente, no me atreví en su momento, pero ahora, lo vamos a hacer, gracias a la gestión pública-privada”.

Andrea Maetow, venta y marketing de Hotel Savoy

"Nosotros vinimos acá a Fitur a presentar nuestros dos hoteles. Uno es el Hotel Savoy, que es nuestro hotel de cuatro estrellas superior, y el otro es el Hotel Two, que es el hermano menor, es nuestro hotel de tres estrellas. Ambos trabajando muy bien, con diferente tipo de público, pero siempre queriendo venir acá para poder ponerlos en presencia de nuevos clientes y consumidores".

Nicolás Posse, Country Manager de Argentina & Business Development de Uruguay, Chile y Paraguay de Civitatis

"Por primera vez, Civitatis pudo traer a todos los countrys managers de todos los países donde tenemos oficinas. La verdad que fue brutal la cantidad de gente que nos fue visitando. Nos vinieron a visitar desde en Argentina todos los mayoristas y oficinas de turismo. México tuvo con muchas reuniones. España, Colombia, Brasil. Estuvo el equipo también de Francia. Esta feria nos hace fuertes y buscaremos seguir estando a futuro".

Leandro Cardozo y Silvana Carbonell, de Grupo Coris

“Fue la primera vez que Coris participa en una feria más importante del mundo, como la primera asistencia en el stand de Argentina, por lo que estamos muy contentos y muy orgullosos. Concretamos muchas reuniones, hicimos muchos negocios con operadores, y seguimos afianzando el vínculo con las agencias de viajes. Siendo la asistencia número 1 del canal, nos pareció tan importante poder asistir a esta feria”.

Facundo Sara, Socio Gerente de AMV Travel

“Lo primero que hacemos acá es saludar a nuestros clientes, ya que es la primera feria que hay en el año. Llevamos 20 años consecutivos con la presencia aquí en Fitur y para nosotros es un orgullo y super importante estar aquí. Buscamos promocionar el destino Argentina, como lo hacemos siempre y difundiendo la propuesta de valor, con tecnología y que, muchos ya la conocen”.

Roxana Rivilli, CEO y CO-fundadora de Mediterránea Travel

“Con la presencia en Fitur, seguimos afianzando y reafirmando toda nuestra relación comercial de 30 años o más con nuestros proveedores habituales de Europa, Medio Oriente y demás destinos exóticos que ofrecemos en nuestra programación anual”.