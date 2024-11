El dilema del Impuesto PAIS: ¿Cuáles son los planes del Gobierno?

Finalmente, después de 5 años (o 5 períodos fiscales), este 24 de diciembre será la eliminación del Impuesto PAIS. Tan solo para este año, el Palacio de Hacienda informó que los ingresos correspondientes por este impuesto alcanzaron el 1,13 % del Producto Bruto Interno.

En campaña, el presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró que no iban a prorrogar el impuesto y, por lo tanto, el desafío ahora es ver qué va a pasar con esa recaudación.

El impuesto PAIS, que encarece las operaciones con tarjeta de crédito y débito en el exterior, además de aplicarse también en las compras online en moneda extrajera, fue creado como una herramienta para evitar la fuga de dólares de las reservas a través del turismo emisivo. Dentro de las opciones que se dialogaban en el sector de viajes —para que reingrese el dinero que se “perdía”— se encontraba la posibilidad de aumentar la recaudación por Bienes Personales y Ganancias.

Ante este escenario, Mensajero diálogo con el economista Fausto Spotorno quien explicó que el gobierno podría conseguir la recaudación a través de dos razones combinadas: una es por la recuperación de las recaudaciones que se vieron afectadas en el plan Soja y la otra es por la recuperación económica que se sumaría a los blanqueos y las moratorias.

“Ahi va a estar casi un punto del PBI adicional de recaudación. Con lo cual falta todavía casi medio punto y creo que eso se va a obtener, y se puede obtener eso o más, de lo que queda de baja de subsidios económicos, de energía, transporte y otras cosas. Creo que se podría bajar hasta un punto del gasto por esa vía”, detalló el economista.

Por otra parte, Spotorno descartó la posibilidad del aumento del impuesto de bienes y ganancias personales para el reemplazo del los ingresos por el impuesto PAIS. “Eso es más por un tema de uso de reservas que por un tema de recaudación, porque no es mucho y además lo que se gana hoy se pierde después. Así que me parece que, si se hace eso, no es por un tema de recaudación, sino que más bien para evitar que el turismo te lleve las reservas, porque al fin y al cabo tampoco se va a recaudar mucho, por eso porque lo que hace la gente es comprar en el MEP”, explicó.