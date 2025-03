Esta semana, en sus redes sociales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, anunció la firma del decreto que simplifica el proceso de homologación de tráilers y la desregulación de las casas rodantes, en espera de que esto pueda “eventualmente bajar los precios” y se contribuya a una cultura que fomente el turismo en motorhome.

Ahora bien, para que aflore esta nueva iniciativa se debe tener en cuenta la infraestructura de los diferentes destinos de nuestro país para que se posibilite esta clase de actividades que son muy implementadas en otros países.

Un caso de éxito de este estilo de turismo es Estados Unidos. Según la RV Industry Association, en el país norteamericano este mercado generó en 2020 más de 114 mil millones de dólares y 600.000 puestos de trabajo . Según el comunicador, Matías Fernández, en los últimos años los millennials fueron los encargados de llevar esta industria a niveles nunca antes alcanzados y en la actualidad conforman el 38 % de los usuarios de casas rodantes.

Para conocer el caso de la industria en el territorio y saber si esta desregulación impulsará a este estilo de viajes, Mensajero dialogó con Valentín Piombo, asesor comercial de Itati Rodantes; y con Camilia Graglia, miembro del directorio de Cinzia Casas Rodantes.

Espacios físicos aptos

Inicialmente, ambos entrevistados concordaron en que la principal carencia que tiene Argentina para poder realizar este turismo es la infraestructura. Para que las casas rodantes salgan a recorrer los destinos tiene que haber campings o parques que cuentes con el suministro de energía adecuado, donde se puedan cargar las baterías y lo más importante: contar con un lugar en el cual se puedan vaciar las aguas negras o de residuos. “En Estados Unidos hay más de 16 mil establecimientos públicos y privados entre campamentos y estacionamientos exclusivos para motorhome. Algo similar sucede en países como Canadá y Australia”, detalla el comunicador Fernández en sus publicaciones.

Consciencia al momento de transitar en motorhome:

A la hora de manejar estos rodados se genera una necesidad de consciencia y prudencia al sentarse al volante. Estos rodados suelen tener dimensiones más largas y por lo general se recomienda transportarse a una velocidad más lenta que en un auto o camioneta común. A su vez, es un condicionante que los caminos se encuentren en buen estado, para que no se estropeen los vehículos. En lo que respecta a las autopistas y rutas nacionales, Valentin, desde Itati Rodantes, expresó: “Las rutas se encuentran bien para lo que es esta actividad, hay que tener la precauciones sabiendo que por lo general estamos manejando vehículos más largos y grandes que lo habitual”.

Desde Cinzia, Camila detalla que no permiten alquilar los trailers si se va a conducir por caminos de ripio, sin embargo, especificó: “Quizás hay parques nacionales que tienen ripio y que están en buen estado y ya lo sabemos y los dejamos. Hay ingresos a campings que ya sabemos que están en buen estado. Acá cumple un rol fundamental que nosotros también seamos viajeros, porque no lo hacemos de un capricho, sino de cuidar el vehículo y también desde ahí, nos comentan cuál es la ruta que tienen pensada, nosotros los aconsejamos”.

Recorrer el país en casas rodantes: lo que se sabe del mercado nacional

Si bien esta modalidad no tiene una temporada alta o baja, es innegable que es un mercado en crecimiento en toda la región. En los números de Cinzia “el 95 % del flujo corresponde a argentinos”.

Por otra parte, las preferencias de los destinos a visitar puede variar entre Catamarca, La Rioja, San Juan y Bariloche, este último en verano. También existen las grandes expediciones. Piombo, asesor comercial de Itati Rodantes aseguró que hay casos de turistas que recorren desde Ushuaia hasta Alaska.

Con respecto a la fabricación, el asesor comercial de Itati cree que esta medida puede ser de ayuda en cuanto a costos, pero también puede ser perjudicial, ya que va a ser mucho más fácil la homologación, ya que muchos aprueban vehículos que no están aptos para circular y puede correr un riego para ellos y para terceros por posibles accidentes.

No obstante, Graglia, desde Cinzia, analizó desde una perspectiva en la cual sale más afectado el que compra un vehículo como este, que el que lo alquila. Al respecto mencionó: “Tiene potencial la desregulación, estaba bueno que lo hayan sacado porque por ahí antes era un rubro que te daba mucha libertad y de repente hay que hacer mil papeles, pagar patentes y cosas extras que no estaban pensadas. De igual manera, no era una limitante para la gente a la hora de viajar”.