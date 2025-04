Son casi las 14 horas del lunes 14 de abril de 2025. La web de Dólar hoy dice que la cotización del blue ronda los 1285 pesos para la venta, en tanto que el oficial va de atrás con un 1210 y el MEP 1232. Estos dos últimos se mantuvieron sin sobresaltos desde que abrieron los mercados y parece que van a quedarse constantes en ese número, mientras escribo esta crónica y quizás hasta que ustedes la terminen de leer.

Desde el viernes a la tarde, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se levantaba el cepo, la mañana del lunes estuvo en el horizonte de economistas, empresarios y financistas.

Antes de avanzar, hay que recordar que esta liberación estuvo en boca de la propuesta del presidente Javier Milei desde su campaña y luego continuó acentuándose con mayores precisiones en cuanto a fechas y modalidad, hasta que en el último tiempo se volvió un escenario ineludible.

El 31 de diciembre había sido marcado en el calendario como el momento en el que se iban a terminar con casi ocho años ininterrumpidos de restricciones a la divisa extranjera. Pero el día D llegó antes y junto con la aprobación oficial de un nuevo préstamo de parte del FMI, Argentina atraviesa su primera mañana de una realidad sin cepo.

Por su parte, el sector turístico vivió un fin de semana con cierta incertidumbre sobre cómo podría empezar la semana y también sobre cuál sería el impacto en la intención de compra.

En este escenario, hay que marcar dos aspectos fundamentales: el turismo ve las dos caras de una misma moneda, o una grieta —como para decirlo en términos más políticos—. Por un lado, están quienes siguen aceptando pesos normalmente y, por el otro, quienes, desde el mismo momento del anuncio, decidieron operar solo con dólares.

Esta herramienta se convirtió en un clásico que llega después de cada medida del Gobierno, tanto de esta gestión como de la anterior. Incluso, está tan aceitada, ya que los operadores no optan por comunicarlo con bombos y platillos como en otras épocas.

Sinceramente, es muy difícil pensar que esta medida haya agarrado a alguien desprevenido, o que un nuevo anuncio desestabilice a algún operador. Ya se sabe que, si algo ha desarrollado el sector, es la cintura para adaptarse a normativas que llegan sobre la hora.

No hace falta ir muy lejos para recordar la prohibición de las cuotas para los viajes internacionales semanas antes del inicio de la FIT y horas previas al inicio de una iniciativa de promociones y descuentos.

La crónica del día D, con D de dólar

“En los viajes internacionales la gente ya hacía transferencias con dólares, así que no hay mucho cambio", resumió un operador en una charla con Mensajero, minutos después de la apertura de los mercados. En paralelo, un reconocido financista del sector aclaró: “Mirá que no voy a hablar hasta que al menos pasen 24 horas”. Ese modus operandi de atajarse fue tan constante a lo largo de la mañana como lo fue el sentimiento de “normalidad" que se vivió en el empresariado turístico.

“Gran parte de las operaciones del vacacional se hacían en dólares (por una cuestión de conveniencia), algo que difiere bastante de lo que pasa en el corporativo”, explicó un dirigente del sector, con ganas de dejar claro que está todo bien. Sí, claro, lo está. Pero… el único “pero” es que aún no está muy clara la norma. Hay que analizarla, como a cualquier letra chica… o no.

“Primero esperar a que tanto el ARCA como el Banco Central las publiquen y luego entenderlas. Así que no tiene sentido que hablemos”, se atajó también otro operador. La realidad es que para los contadores fue una mañana movida —quizás una semana movida—. “Menos mal que es corta”, comentaron algunos.

Ya más cerca del mediodía, un referente en estos temas casi que festejó que el blue abrió a la baja en comparación con el viernes. “O sea, hoy al pasajero le sale más barato comprar dólar billete”, fue su conclusión de despedida, mientras se retiraba con el, ya famoso a esta altura, “hay que esperar”.

Ante este escenario, hablamos con un operador que venía de un domingo movido, con elecciones de por medio. El empresario aclaró que no hay una tendencia clara en las operaciones de sus clientes: “Hubo de todo un poco. Algunos recibieron muchas consultas, otros prefirieron no atender. Diría que fueron la mayoría. Pero todos coinciden en que no hubo crecimiento en las ventas, sino que están todos expectantes, de alguna manera. Yo creo que recién el miércoles vamos a poder saber bien”.

Los GDS transcurrieron la mañana con el dólar a 1190, un incremento del 10 % con respecto al viernes, pero no más cambios que ese. “Muy tranquila fue la mañana, sin llamados ni muchas consultas. Creemos que están todos expectantes para ver hacia dónde va esto. Qué va a pasar con las tasas o con los precios en el día a día", explicó un referente de los consolidadores en el país.

Siguiendo por el lado aerocomercial, mucho se dijo en estos días sobre si existía la posibilidad de que las tarifas se reduzcan. Para algunos, una utopía; para otros, una realidad posible. Así fue como, algunos minutos después de las 13 horas, muchos ya se atrevieron a hablar de estabilidad y de un dólar que no va a chocar con el techo de la banda. “Cualquier ordenamiento que nos lleve a ser más previsibles y con menos trabas va a ayudar a que siga desarrollándose el negocio”, comentó un referente del sector de la aviación.

Son las 15:07 del lunes 14 de abril de 2025. La web de Dólar hoy dice que la cotización del blue ronda los 1280 pesos para la venta, en tanto que el oficial va de atrás con un 1210 y el MEP 1246. Pasó una hora y vemos algunos pequeños cambios en las cifras, pero nada que salga de lo previsto. Cierro esta crónica con la frase de una de las tantas fuentes consultados hoy: “Seguimos con la normalidad mientras esperamos que vuelvan las cuotas y ahí peguemos un buen salto”.