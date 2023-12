Art Basel 2023, una cita imperdible en el calendario artístico mundial

Sin dudas Art Basel Miami es un evento que llena de vida y cultura a Miami superándose año tras año, convocando a locales y viajeros de todo el mundo que no quieren perderse esta cita con los artistas más destacados del arte contemporáneo mundial. Transforma la ciudad en un vibrante museo, comenzando en el centro de convenciones de Miami donde tiene lugar la feria estrella de la semana del arte de Miami, Art Basel Miami, en las que se presentan las galerías y artistas mas destacados, se puede acceder a charlas con destacados artistas y disfrutar lo mas destacado de la escena contemporánea mundial.

Desde allí el arte desborda y llega a las calles con espectaculares obras de arte en vía publica, también los diferentes museos y galerías de la ciudad se visten con increíbles muestras y exposiciones, se suman las ferias de arte satélites con propuestas especializadas en tecnología, arte joven y emergente, arte iberoamericano, arte digital etc. Nadie quiere quedarse afuera: hoteles que mediante alianzas con marcas y artistas se suman a esta vibrante movida, bares y restos con propuestas y eventos especiales, incluso las tiendas de moda internacionales intervienen sus fachadas y boutiques con arte. Por supuesto incluso la vedette de la ciudad, la playa, es intervenida artisticamente para el disfrute de los visitantes.

Nuevamente este año seremos parte e iremos compartiendo en nuestras redes los lugares y propuestas mas destacadas, acá te dejamos algunos imperdibles:

EN EL CENTRO DE CONVENCIONES

El programa gratuito Art Basel Conversations ofrece alimento para el cerebro a los aficionados al arte, con opiniones interesantes de artistas importantes y conocedores. El programa de este año comienza el 7 de diciembre con una conversación con la artista cubana María Magdalena Campos-Pons y el director del PAMM Franklin Sirmans. La coleccionista Estrellita Brodsky conversa con la artista Guadalupe Maravilla, radicada en Brooklyn, artistas de Europa y Miami discuten sobre el cambio climático y Chance the Rapper habla sobre su viaje para combinar arte, música y cinematografía. Argentina estará bien representada por cinco galerías destacadas: Barro, Rolf Art, Ruth Benzacar, Jorge Mara La Ruche e Isla Flotante.



CALIFORNIA GIRL

Dónde: en 400 Lincoln Road, Miami Beach

¿Un desnudo femenino de 45 pies de altura resplandeciente con miles de luces LED? Suena perfecto para Lincoln Road. La “R-Evolution”, de 32.000 libras, una escultura cinética de Marco Cochrane, debutó en Burning Man, pero esta temporada adornará las calles peatonales de Miami Beach durante la temporada de invierno. Si estás cerca de Lincoln y Meridian Avenue, no podrás perdértela.

SOBRE ESPAÑOLA

Dónde: Camino Española entre las avenidas Washington y Collins

La playa y la escena drag han sido compañeras de cama desde los años 80, cuando The Strand era EL lugar para terminar la noche y un baile de té los domingos por la tarde era el lugar para terminar el fin de semana. Una instalación recientemente encargada por el colectivo brasileño Assume Vivid Astro Focus rinde homenaje a personajes drag icónicos colgando banderas a lo largo de Española Way, la interpretación de este año de Elevate Española, un programa de arte público lanzado por Miami Beach en 2022. Aquellos con mucha memoria pueden reconocer a Adora, Athena Dion , Carla Croqueta, Fantasia Royale, Juice Love Dion, Lady Paraiso, Persephone Von Lips, Power Infinity, The Regina Black, Tiffany Fantasia y TP Lords.

EN FAENA

Dónde: 3201 Avenida Collins, Miami Beach

En la playa frente al Hotel Faena, Sebastián Errázuriz forma un laberinto gigante con arena para ejecutar un diseño asistido por IA para MAZE: Journey Through the Algorithmic Self. El trabajo explora las complejidades éticas de los impactos de la IA en nuestro mundo y subraya el valor de la interacción humana.

Dentro de la entrada de la Catedral del hotel, la escultura de mármol de Errázuriz “La batalla de las naciones corporativas” aporta un toque mitológico a Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, nuevo residente de Miami Beach, enfrascados en una lucha por la dominación tecnológica. También en The Cathedral: una obra digital de nada menos que Beeple (¿recuerdas su NFT de 69 millones de dólares?), presentada por la instalación de arte subacuático Reefline, que próximamente se realizará.

Y en Faena Art Project Room, la artista Kelly Breez hace un guiño a la escena de los bares del antiguo sur de Florida con una instalación inmersiva "Dirt's Dive". Club Dos, cuidado.

EN LOS LOBBIES

Una docena completa de hoteles forman parte de las instalaciones No Vacancy de este año, cuando los vestíbulos de los hoteles se transforman en espacios artísticos temporales gracias al apoyo de la ciudad y las oficinas de visitantes. La programación de este año presenta trabajos de algunos de los artistas más queridos de Miami, incluidos Carlos Betancourt (en The Betsy), Gonzalo Fuenmayor (en Avalon) y Christina Petterson (en Cadillac). Además de un placer para la vista, puedes tomar un cóctel y descansar esos pies cansados.

No Vacancy, en una docena de hoteles en Miami Beach. Detalles en mbartsandculture.org/no-vacancy/.

EN EL JARDÍN

Dónde: Jardín Botánico de Miami Beach, 2000 Convention Center Drive.

Como novedad este año, el Festival Tribeca llega al Jardín Botánico de Miami Beach. El festival, que comienza el 6 de diciembre, presenta cuatro noches de música en vivo y lo que deberían ser conversaciones brillantes, con oradores que incluyen a Robert de Niro en una conversación con el fotógrafo y artista callejero francés JR el 9 de diciembre, y el actor John Stamos el 8 de diciembre. El 8 de diciembre, la cofundadora y directora ejecutiva del Festival de Tribeca, Jane Rosenthal, y el cofundador de Whalar, Neil Waller, discutirán la evolución de la economía de los creadores.

DENTRO DE LA ROTONDA

Dónde: 2100 Collins Avenue, a partir del 5 de diciembre

Durante la Semana del Arte, el relojero Audemars Piguet muestra su estilo contemporáneo con una llamativa instalación que desafía su sobria herencia suiza. Este año, ha encargado la primera exposición individual en Estados Unidos a la artista brasileña Sallisa Rosa, Topografía de la memoria. Ubicada dentro de Collins Park Rotunda, la instalación escultórica comprende más de 100 esferas flotantes y estalagmitas hechas de arcilla y dispuestas en un patrón circular, donde los visitantes pueden explorar la conexión entre el hombre y la tierra.

EN UN BUCLE.

Dónde: Soundscape Park, calle 17 y avenida Washington; nocturno

Una vez que desciende la oscuridad, dirígete a la pared del proyecto Wallcast en Soundscape Park para ver “encounter?flee (sin título)”, una película en bucle de Julianknxx que fusiona poesía y cine en un flujo constante de figuras que aparecen, desaparecen y reaparecen. La instalación es parte de una presentación de UBS y ARTNOIR que incluye una presentación grupal de Anthony Akinbola, Sonia Gomes, Melissa Joseph y Nari Ward cerca del sector Meridians de Art Basel Miami Beach.

POR DESIGN DISTRiCT

Tendrás que estirar el cuello para ver la exposición de este año en el Miami Design District: un impresionante mural de los gemelos cubanoamericanos nacidos en Miami, Elliot y Erick Jiménez. Ha sido un gran año para los socios artísticos, con hitos que incluyen una portada de la revista TIME totalmente en español con Bad Bunny, ganador del premio People's Choice del Premio Florida del Museo de Arte de Orlando y honores de Fotógrafo de moda emergente del año en los Premios de la Moda Latinoamericana. Su trabajo se puede ver a la altura de los ojos en Spinello Projects en Allapattah.

Sí, el cofundador de Design Miami, Craig Robins, vendió su participación en la feria, pero su pasión de larga data por el arte y el diseño es siempre evidente en el Miami Design District que desarrolló y dirige. Junto con el mural de los hermanos Jiménez, observe el trabajo amigable y bulboso de la ganadora de la comisión de diseño del Distrito de este año, Lara Bohinc, y los nuevos y elegantes bancos de Samuel Ross. En la Colección Craig Robins en las oficinas de Dacra se encuentra “A Train of Thoughts”, una selección de obras de Bisa Butler, Jana Euler y John Baldessari.

▪ El vidrioso Stardust Pavilion de Flare Design Studio en 95 NE 40th St. combina geometría e intriga para crear un santuario en armonía con la naturaleza. Swampspace se asocia con Spinello Projects para presentar el trabajo de Adolfo René Sánchez.

▪ El curador de Uber Jeffrey Deitch y la alta galería Gagosian una vez más unen fuerzas en una exposición temática gratuita de obras de los mejores artistas. La edición de este año, “Forms”, explora el espacio entre los formatos figurativos y abstractos. Obras ricas en metáforas de Theatre Gates, Albert Oehlen, Nari Ward y Tauba Auerbach, entre otros, desafían el status quo.

De miércoles a sábado, de 10 a. m. a 8 p. m.; Domingo, de 10 am a 6 pm, en 35 NE 40th Street, Miami.

Miami ha recorrido un largo camino desde aquella época. Contar esa historia es una exposición de un mes de duración, “MAKING MIAMI: The Story of an Art Community”, una muestra de obras y esculturas de organizaciones y artistas influyentes, entre ellos Diaspora Vibe Cultural Arts Incubator (DVCAI), Locust Projects, Bas Fisher Invitational (BFI), Dimensions Variable, Snarkitecture de Daniel Arsham, FriendsWithYou, Jen Stark, Loni Johnson, Naomi Fisher, Carlos Betancourt, Antonia Wright + Ruben Millares, Cristina Lei Rodriguez, Jillian Mayer, Robert Chambers, Jason Hedges y Swampspace/Kenny Scharf .

Del 6 al 26 de diciembre, 75 NE 39th Street. haciendomiami.com.

▪ Y no se olvide de los museos permanentes del Distrito. La Colección De la Cruz presenta House in Motion, una selección de pinturas, esculturas e instalaciones específicas de la colección privada de Rosa y Carlos de la Cruz, incluidos Hernán Bas, Mark Bradford, Tauba Auerbach y Rashid Johnson. El Institute of Contemporary Art - Miami explora el arte conceptual de Charles Gaines a través de una retrospectiva de su obra.

EL CONTINENTE FUERA DE LAS PAREDES (Wynwood)

Dónde: NW Second Avenue between 25th and 26th streets, Miami

En Wynwood Walls, la ronda de murales de arte callejero de este año se centra en el poder del propósito. Lo más destacado incluye un vagón de metro recuperado de 48 pies de largo, un guiño a los orígenes de esta forma de arte, y una escultura "Temper Tot" de 15 pies de alto del neoyorquino Ron English. Los artistas destacados incluyen a The London Police y Shok1 del Reino Unido, Greg Mike de Atlanta, Defer y Lauren YS de Los Ángeles, Dan Lam de Dallas, Leon Keer de Holanda, Sandra Chevrier de Canadá y Mojo de Miami. Las palabras de KAI, de renombre internacional, se exhibirán dentro de la Galería Anexo. Detalles en thewynwoodwalls.com

FROSTY SCIENCE

El arte se encuentra con la ciencia en el Museo de Ciencias Frost del centro de la ciudad, que exhibirá 50 obras creadas durante los viajes a bordo del buque de investigación Falkor (también). La exposición es cortesía del programa Artist-at-Sea del Schmidt Ocean Institute, la revista Nautilus, la UNESCO y el Museo de Ciencias Phillip y Patricia Frost. La programación de la Semana del Arte incluye paneles y películas.

IN SYNC

Dónde: Desde el 5 de diciembre en 299 NW 25th St., Miami;

Los fanáticos del hip-hop pueden aprender sobre los orígenes del género en la nueva exposición permanente Art of Hip-hop en Wynwood. Creado por los fundadores del Museo del Graffiti, Allison Freidin y Alan Ket, el espectáculo celebra a los fotógrafos, artistas de portadas de álbumes y otros profesionales visuales que son fundamentales para la forma musical. Un guiño especial a la historia del hip-hop local, vista a través de la lente de los fotógrafos Derick G y Esdras T. Thelusma. Ket colaborará con StockX para seleccionar una colección de zapatillas que amplifiquen aún más las historias de las obras presentadas en la exposición. La programación de la Semana del Arte incluye una sesión de DJ, lanzamiento de libros y paneles de discusión.

EN ALLAPATTAH

Donde: 2395 NW 21st Terr., Miami;

Después de ver la impresionante nueva muestra de obras textiles de El Espacio 23 y la siempre espectacular exposición en el Museo Rubell, tómate un tiempo para estas nuevas paradas de arte. (Consejo: todo estará abierto después de Basilea).

Cuando abrió por primera vez el otoño pasado, Marquez Art Projects exhibió el trabajo de Christina de Miguel junto con estrellas contemporáneas como George Condo, KAWS y Hernán Bas. Para la semana del arte, Márquez reemplaza la muestra de Miguel con “Cusp”, una obra de José Delgado Zúñiga, radicado en Miami.