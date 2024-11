En medio de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP29) en el Día de Acción por los Océanos, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) planteó frente a líderes mundiales, la necesidad de realizar una inversión climática urgente en el turismo costero y marino para protegerlo de los crecientes riesgos climáticos.

Para lograr la mitigación necesaria, el WTTC señaló que el turismo costero y marino requerirá inversiones anuales de 30 mil millones de dólares para la reducción directa de emisiones, con requerimientos totales que alcanzarán los 65 mil millones de dólares si se incluyen los esfuerzos de adaptación climática.

Desarrollado en colaboración con Iberostar Group y Oxford Economics, el informe Climate and Ocean: Quantifying Coastal and Marine Tourism and Protecting Destinations, que se publicará próximamente, subraya la doble necesidad de acción climática y creación de resiliencia.

En 2023, el turismo costero y marino generó directamente 1,5 billones de dólares y fue responsable de 52 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. También representó aproximadamente el 50 % de todo el gasto de los turistas a nivel mundial, generando 820.000 millones de dólares en ingresos fiscales directos.

A pesar de su importancia económica, la huella ambiental del turismo costero y marino exige medidas rápidas de mitigación y adaptación. El informe destaca que el turismo costero y marino contribuyó directamente con el 0,8 % de las emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero en 2023, lo que equivale a 390 millones de toneladas de CO₂.

Los destinos costeros de todo el mundo, especialmente los de las regiones vulnerables, se enfrentan a crecientes amenazas derivadas del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos y la erosión costera.

Los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y las zonas costeras del Pacífico, en particular, están sometidos a una grave presión, con un aumento de los desplazamientos y las pérdidas económicas relacionados con el clima que plantean desafíos urgentes.

Esto deja claro que las inversiones en acción climática no solo son esenciales, sino urgentes. El informe se elaboró para apoyar el avance del turismo costero bajo el liderazgo de la Alianza de Marrakech para la Acción Climática Mundial y los Campeones del Clima de Alto Nivel de las Naciones Unidas, que, desde la COP22 en 2016, han sido fundamentales para movilizar a los actores no estatales para avanzar en los objetivos del Acuerdo de París.

Los Ocean Breakthroughs son vías transformadoras que abarcan cinco sectores oceánicos clave: conservación marina, transporte marítimo, energía renovable oceánica, alimentos acuáticos y turismo costero. La aceleración de la acción y las inversiones en estos sectores podrían reducir las emisiones de GEI hasta en un 35 % y contribuir a un futuro resiliente, positivo para la naturaleza y con cero emisiones netas para 2050.

Julia Simpson, Presidenta y CEO del WTTC, dijo: “El turismo costero y marino es un salvavidas para millones de personas en todo el mundo, generando 1,5 billones de dólares para la economía mundial. Pero está en la primera línea del cambio climático.”

“Proteger nuestra costa y la vida marina no es solo una necesidad ambiental; Es un imperativo social. Nuestro informe cuantifica la magnitud del desafío. Reducir el impacto ambiental del turismo costero y marino podría costar US$ 65 mil millones cada año”, continuó.

Gloria Fluxa, vicepresidenta y directora de Sostenibilidad del Grupo Iberostar y presidenta del Comité de Sostenibilidad del WTTC, declaró: “Nunca es tarde para actuar. Para salvaguardar nuestra industria, su gente y los ecosistemas de los que dependemos, debemos centrarnos en mitigar nuestras operaciones, transformar las cadenas de suministro e invertir en la naturaleza con soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación climática. La descarbonización y la adaptación son inversiones esenciales para construir un modelo turístico resiliente y positivo para la naturaleza.”

Posteriormente, Loreley Picourt, Directora Ejecutiva de la Plataforma Oceánica y Climática, dijo: “Estos hallazgos se desarrollaron en apoyo del Avance del Turismo Costero, uno de los cinco pilares de los Avances Oceánicos desarrollados en el marco de la Alianza de Marrakech para la Acción Climática Global para cumplir con el clima, la naturaleza y las personas.”

El informe destaca las soluciones climáticas que están demostrando tener un impacto positivo, como Visit Scotland, que ha invertido mucho en energías renovables e infraestructuras bajas en carbono para reducir las emisiones.

En Tailandia, el Proyecto de Acción de Manglares en Nai Nang muestra cómo la restauración de manglares puede proteger las costas y aumentar la resiliencia. El WTTC insta a los gobiernos, las empresas y las comunidades a unirse para proteger los destinos turísticos costeros y marinos.

Con una inversión específica en mitigación y adaptación, estas regiones únicas pueden seguir prosperando económicamente mientras preservan su belleza natural para las generaciones futuras.