Hoteles y playas: los destacados del fam de All Seasons a Alagoas

All Seasons realizó, entre el 17 y el 25 de agosto, un fam a Alagoas que contó con el apoyo de Universal Assistance y Gol. Un punto que destacaron de la salida es que en esta oportunidad se sumaron muchas agencias nuevas, ya que llegaron a través de Tour Vector.

El viaje comenzó desde la Terminal B, cercana a los mostradores de la aerolínea, donde los esperaba Sol Kardashian para hacer el check-in. Allí, el equipo del operador se reunió con todas las agencias y repartieron las mochilas con los nombres.

“Pudimos hacer el upgrade a premium de Gol de las cuales elegimos a las agencias invitadas por Tour Vector”, señalaron desde All Seasons. Posteriormente, el grupo subió a bordo del vuelo directo de Gol a MCZ, y luego de 4hs y media de viaje, llegaron a Maceió, donde los recibió el equipo de Luck Receptivo con regalos para las agencias. Durante todo el Fam los acompañó la guía Gertrudis.



Desde allí, atravesaron 25 kilómetros sin tráfico hacia el Hotel Jatiuca Resort para realizar el check in de la primera estadía. Este alojamiento está ubicado cerca del centro de Maceió en la zona de Jatiuca, y desde All Seasons puntualizaron en que se destaca por una playa tranquila y segura, y con más oleaje de las demás visitadas, pero que durante la mañana tiene mucho espacio de arena por la marea. Ese mismo domingo, el grupo almorzó en el restaurante del hotel y desde ahí, a las 18:30, salieron hacia el Hotel Ritz Lagoa Da Anta para realizar site inspection y cenar allí.

Al día siguiente, luego del desayuno, realizaron el site inspection del Hotel Jatiuca y, posteriormente, el check out finalizando con la presentación del Destino Alagoas por parte de la Secretaría de Turismo del destino. El viaje continuó en el Hotel Maceió Atlantic para site inspection y almorzar; y allí partieron hacia el sur con destino al segundo alojamiento, el Hotel Ponta Verde Francés, en Praia do Francés. El cual está ubicado aproximadamente a 40 minutos al sur de Maceió.

Al día siguiente, el grupo se dirigió a la Praia da Gunga, la cual se encuentra aproximadamente a 1 hora del Hotel Ponta Verde Francés hacia el sur, pasando por Barra de Sao Miguel, en donde llegaron a un puerto y tuvieron que tomar un ferry de 15 minutos para llegar al parador.

Por la tarde siguieron rumbo hacia el Hotel Village Da Barra en Barra de Sao Miguel vía ómnibus. Distancia de 15 minutos. Allí en primer lugar almorzaron y luego realizamos el site inspection. “El hotel tiene salida a la playa que nos pareció de las más lindas, con agua transparente y sin olas, y con servicio de playa, por la tarde ya no tiene lugar por la marea, pero se puede disfrutar de toda la parte del deck. Es moderno y tranquilo. Pudimos ver las habitaciones standard, superior, suite y suite lujo, pueden ser vistas para la entrada del hotel o vista mar. Habitaciones modernas. Alrededor del hotel tiene muchos restaurantes y bares, por lo cual sólo ofrecen desayuno”, describieron desde All Seasons.

Luego volvieron al hotel y por la noche tuvieron un mini site, pero, a las 19:30, el grupo se trasladó a Praia Do Francés by night (a 3 cuadras del Hotel) en conjunto con la Secretaria de Turismo del Municipio. “Nos mostró el paseo de artesanas y luego el centro llamado “La Rue”. Es muy moderno con bares, restaurantes, farmacia, comercios, etc. Son aproximadamente 3 cuadras, muy lindo por la noche. Finalmente, cenamos en el Restaurante Marjestuoso que es excelente en servicio y calidad, y queda en el mismo centro La Rue”, describieron.

El viaje continuó tres días más, donde visitaron sitios como Ponta Verde Maceió para almorzar y realizar el site inspection; el all inclusive Hotel Pratagy Beach Resort, que se destaca por tener un parque de agua; el Hotel Praia Dourada en Maragogi, donde tuvieron la cena de bienvenida. También pudieron conocer las piscinas naturales en Maragogi, donde pudieron hacer snorkel, fotos, y más.



Otro sitio que visitaron fue Praia Da Patacho, que es un complejo grande con estilo bohemio, canchas de beach tennis, sombrillas, reposeras, muy completo. Algunos del grupo, con Luck

decidieron hacer el mismo día la excursión en boogie y también la visita a la villa de los

manatíes.

Ya último día, realizaron el Day Use y site inspection en el Grand Oca Maragogi (aproximadamente 15 minutos de distancia). “La playa del Grand Oca es similar a estar en el Caribe, y todos coincidimos en que realmente era el Caribe brasileño, sinceramente nadie se quería ir”, destacaron. Finalmente, el grupo volvió al aeropuerto para emprender el retorno a Buenos Aires.