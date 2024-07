"Nuestro diferencial es la identidad corporativa que le damos al cliente"

En febrero de este año, Consult-ar celebró sus 20 años de trabajo junto a las agencias del sector. En aquel momento, ponderaron que en el horizonte tenían como meta sumar nuevos proveedores para las necesidades del mercado de agencias minoristas.

Para conocer cómo avanza ese proceso, Mensajero dialogó con Pablo Niedermayer, CEO de la empresa. "Durante el primer semestre resolvimos todo lo vinculado al NDC. Nosotros desde hace 8 años somos partner premier de Amadeus. Ahora, estamos fortaleciéndonos muchos en contenido. Tanto para paquetería como para circuitos.

Al respecto, detalló que ya homologaron con Mapa Plus y con Trabax. A su vez, hizo hincapié en que están agregando más proveedores DMC de circuitos, ya que tienen un multibuscador B2B y B2C, “muy interesante”. “Estamos sumando contenido de distribuidores en el módulo de circuitos y apuntamos a seguir incrementando el contenido de paquetería para las agencias de viajes. Esos son los dos productos más fuertes que estamos focalizando”, relató.

Las fortalezas de Consult-ar

Un punto que resaltó Niedermayer del expertise que maneja la empresa fue que él, al ser licenciado en Turismo, haber cursado la carrera de diseño gráfico y la diplomatura en Administración de Proyectos, pueden explicar desde un lugar más cercano el servicio que brindan. “Lo que nosotros le damos es una solución. Si trabajan con 10 o 15 mayoristas, nosotros ya estamos integrados. No vendemos páginas web, vendemos soluciones. La página es la estructura, pero después lo que le damos adentro es lo que el cliente necesita. Nosotros lo cableamos mediante integraciones a su web con esa vidriera. Entonces el agente de viajes no tiene que hacer nada. Ya disponibiliza la oferta permanente, continua y actualizada de esos productos y de esos mayoristas”.

En este sentido, remarcó que desde Consult-ar tangibilizan más por la necesidad que el cliente tiene: “Le damos una solución de vidriera que se sientan que están vivos, que su pasajero que navega vea que está buena la web, pero que ellos no tengan que intervenirla de manera permanente”.

A su vez, remarcó que lo que ellos pregonan es la identidad corporativa del cliente: “Nosotros no comercializamos ni enlatados, ni páginas que son iguales para todos. La gran diferenciación nuestra, más allá de lo que es el producto y las distintas gamas, -aéreos, autos, hoteles, paquetes y circuitos- es la identidad corporativa y la customización gráfica que le damos, para que cada cliente se sienta más representado en el online”.

Sobre las dudas que en general expresan los clientes y que ellos buscan evacuar, detalló que se siempre está lo relacionado con cómo destacar productos, cómo aplicar reglas nuevas de negocio, a nivel markup y fee. Asimismo, también se reiteran las consultas sobre nuevos proveedores con los que tal vez sus clientes trabajan, pero en Consult-ar no están integrados, entonces ahí ven la forma en cómo generar nuevos acuerdos comerciales. “Todo esto nos permite enfocarnos en nuevas necesidades que tenemos que ir resolviendo para ampliar la oferta”, agregó.

El avance de Consult-ar en cuanto a la IA y el lugar de la tecnología

Niedermayer, también habló sobre la inteligencia artificial y cómo la están ejecutando en sus plataformas: “Lo que tenemos es el concepto de destacado mediante URL predecibles, pero aún hay una intervención humana. Lo que estamos evaluando es ver de qué manera, a través de Chat GPT, obtener una decodificación de la API y que la transforme en una URL predecible para poder mostrarle un resultado. Hay una especie de aproximación”.

No obstante, el CEO de Consult-ar dio su visión sobre la presencia de la tecnología en el sector: “Falta mucho. Falta primero que las agencias se profesionalicen, que estén bien en el online, que puedan tener un buen laburo SEO, que tengan plataformas con identidad y con posicionamiento orgánico".

En esta línea, remarcó que aun en el sector no se tiene conciencia de lo que pueden generar a través de una web: “Porque no es solo la web, son también las redes sociales, el call to action, cómo generan contenido y cómo la pueden utilizar como una herramienta no solo de venta, sino de tráfico continuo para sus propios pasajeros, con contenidos mucho más básicos que le preguntan de manera permanente y que pueden estar resueltos en un online”.

Aunque, para cerrar, también resaltó que lo que ellos hacen es aclararle al cliente que cualquier web que contrate, con ellos o con otra empresa, no le va a dar tráfico, si después no llevan adelante una buena estrategia de difusión. “Es clave para posicionar orgánicamente o a través de AdSense, pagando una web. Una web por sí sola en este momento ya no se indexa en los buscadores”, concluyó.