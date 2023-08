"Hay muchas potencialidades en el NDC, falta encontrar cómo mostrarlo correctamente"

Luciano Tessarolo, director de Carnival Tours, dialogó con Mensajero sobre las posibilidades que ven en el nuevo sistema y alentó a las agencias a perderle el miedo a la herramienta.

Carnival Tours apuesta constantemente a la renovación de tecnologías, de tal manera que no cuente con un esquema obsoleto. En esta ocasión, la empresa apuestan por involucrarse en la adopción del NDC e incentivar al mercado a que hagan lo mismo.

De esta manera, Luciano Tessarolo, director de Carnival Tours, analizó sus funciones y su importancia para actualizar los mecanismos de oferta para los clientes.

¿NOTAN CIERTA PREOCUPACIÓN EN LAS AGENCIAS POR EL NDC?

- Creo que hay una preocupación un poco exacerbada por consecuencia de un mal approach que tuvieron las compañías y, posiblemente, también nosotros mismos como circuito, que depositamos en la agencia minorista o el consumidor nociones de la distribución que no deberían recaer en ellos. Ahí hay un cuco que se puede mitigar.

¿POR QUÉ CREEN QUE SE DIO ESTA MIRADA NEGATIVA DEL MERCADO?

- Si la llegada hubiese sido distinta y las aerolíneas hubiesen venido con más experiencia de abordaje sobre las nuevas tecnologías, hubiese sido más sencillo y no tendría tanta detracción. Nosotros vemos que hay muchas potencialidades y cosas buenas, pero falta encontrar cómo comunicarlo y mostrarlo correctamente.

¿USTEDES LO VIVIERON EN ALGÚN MOMENTO COMO ALGO NEGATIVO?

- Es seguro que es un cambio de paradigma, pero también hay aspectos positivos. Hoy tenemos el privilegio de que las innovaciones nos acerquen productos y servicios muy grandes. La realidad es que, por un lado, tenemos los GDS, que tienen posibilidades limitadas de lo que se carga y que tiene que estar siempre subido por un humano, pero, en cambio, el NDC nos permite tener más continuidad y aprovechar los negocios. Posibilita el nutrirse de experiencias previas del consumidor para repetir las compras, y un montón de aspectos más.

Entiendo el miedo porque quizás, hoy, es lejano. De hecho, a nosotros, como distribuidores, todavía nos cuesta acercarlo. El método que encontramos es el mismo que con los GDS (mostrarlo y visualizarlo). De todas formas, en el momento en el que podamos empezar a integrarlo completamente y dar una especie de venta y posventa, las agencias se van a encontrar con muchos productos y carteras de vidriera más grandes.

La pelea no la tienen que dar precisamente las agencias, sino que, nosotros se la tenemos que dejar en bandeja para que ellos vean el potencial de las nuevas herramientas y las posibilidades con esta distribución.

EN LA ACTUALIDAD, ¿CON QUÉ AEROLÍNEAS TRABAJAN CON EL NUEVO SISTEMA?

- Estamos con Lufthansa y su grupo, que fue el primero que integramos; Iberia, Latam, Copa, American Airlines y Avianca y JetSmart. También estamos hablando con los representantes de Air France, que se están sumando a través de nuestro agregador, el cual maneja el 80 % de las ventas en Argentina.

DESDE QUE COMENZARON A IMPLEMENTAR EL SISTEMA, ¿TUVIERON QUE SUMAR MÁS CAPACITACIONES?

- Sí, pero sobre nuestra herramienta. Tenemos un equipo detrás que se dedica a la posventa, porque es lo que más cuesta. Obviamente, como cualquier sistema que surge, va creciendo a medida que aumentan los casos. Hoy nos encontramos con un flujo mucho más preparado que al principio. Había problemáticas con las empresas que tenían que resolver nuestros empleados. Es una cuestión de revisión.

¿DESDE CARNIVAL LA APUESTA FUERTE ES AL NDC?

- Nosotros estamos convencidos de que, al menos por un tiempo, este es el presente y el futuro de la distribución, y tenemos que abrazarlo porque es nuestra responsabilidad. Hoy en día, hay mucha diferenciación de contenido en todos los que están. Por ejemplo, American Airlines cambió fuertemente su estrategia comercial este año y fue un cimbronazo para toda la industria, y ahora, tiene distintos contenidos y aspectos comerciales que le generarán nuevos aportes. En el mercado va a haber un movimiento.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE OPERAR CON NDC?

- La capacidad de tomar asientos y la posibilidad de reemitir automáticamente. Las pretensiones de los pasajeros varían depende de cada uno, pero, por ejemplo, permite armar productos específicos para cada individuo, lo que solo se puede lograr con selección. Si un sistema tiene pocas opciones, siempre va a haber una estandarización. Hay una posibilidad de que el consumidor salga beneficioso, con un producto genuino para ellos.

EN EL VÍNCULO CON LOS AGENTES DE VIAJES, ¿CIERTAS CUESTIONES ESTÁN COMENZANDO A ESTAR CUBIERTAS O EL NDC TODAVÍA NO LLEGA A DAR RESPUESTA?

- No creo que sea un tema de NDC directamente, sino que es macro. Hay trabas, ya que a las empresas se le debe brindar ciertos datos que en el exterior no se requieren, como el CUIT, y, además, es un sistema bimonetario. Todo esto genera miedos en un contexto donde las tarifas promedio están un 30 % por encima.

Sí considero que los operadores deberíamos hacer una apuesta fuerte y brindar una capacidad de gestión del circuito para que no sea un miedo para la persona que toma la reserva. La tarifa que toma el agente viene comparada con la de otro pasajero y la única manera de llegar es con el NDC, para no perderlo.

La realidad también es que Argentina es un país difícil y caro para cualquier proyecto tecnológico y, en un contexto tan cambiante, es complicado subirte sin un agregador, entonces, el panorama para el canal indirecto va a ser este, por el momento.

Las aerolíneas tienen que presionar a los agregadores para que puedan ir a la par con las necesidades del sistema, si no la adopción va a ser la misma que ahora, un 3 o 4 %. A lo sumo, Copa es una empresa que tiene una interacción de contenido muy grande, con más, del 20 %, pero se debe a que definieron sacar el inventario de GDS y establecer tarifas en el NDC.

¿LOS PROBLEMAS DE USABILIDAD SON PROPIOS DE UN CAMBIO DE PARADIGMA O TIENEN QUE VER CON LA COYUNTURA?

- No cabe dudas de que la coyuntura siempre va a acompañar, pero esto es un cambio de cabeza. Siempre hubo una circunstancia particular que hizo que las cosas sean de una u otra manera, pero, al final, se le encontró la vuelta para salir de la problemática.

Nuestra gran traba es no encararlo con la seriedad suficiente. En definitiva, lo que tenemos que lograr es que se agrande la torta de pasajeros. Si nos vamos a concentrar en que el agente de viajes no salga de la pantalla azul, vamos a tener el futuro trunco como industria.

Está muy difícil incorporar personal porque no hay cursos ni gente que los dé. El sistema críptico es una traba para la inserción laboral en nuestro circuito, y el sistema gráfico, de alguna manera, podría tratar de arreglar esto y facilitarle el acceso a muchas personas que tienen ganas y potencial, pero no cuenta con la instrucción suficiente.

Me da muchas ganas de aprovecharlo porque es una cuestión de tener sinceridad para hacerlo. Las empresas accederían con facilidad porque la tecnología está cada vez más barata.

RESPECTO A LAS TARIFAS, ¿YA VEN ALGUNA DIFERENCIA SUSTANCIAL?

Sí, muy grandes. Depende de la aerolínea y la agresividad con la que adquieran la adopción, pero hay compañías que han ido con los botines de punta. Existen diferencias, principalmente con las clases más altas y son interesantes, como 1000 dólares. Hay que animarse un poco más, mirar y aprender. Es una responsabilidad que tenemos que tomar todos. Lo cierto es que hay muchas alternativas en muchos sectores, tanto para recibir como para proveer.

¿CUÁL ES EL MENSAJE PARA LOS AGENTES QUE DUDAN DEL NDC?

- Les diría que nosotros vamos a intentar crecer lo mayor posible a medida que vaya fortaleciéndose el circuito, y que estamos abocados a tratar de poner la gente necesaria detrás para resolver lo que el front no está haciendo. Hoy, nuestro objetivo es tener la oferta, mostrarla y que lo puedan comprar. Además, tenemos que insistirle a las aerolíneas y proveedores de tecnologías para poder brindar esto con tranquilidad y seguridad. Garantizamos que vayan por ese camino.

LA ACTUALIDAD DE CARNIVAL TOURS

Tessarolo también se refirió al escenario en el que se mueve el mercado en un año de elecciones: "Por suerte nos viene acompañando la demanda, así que estamos contentos. Lo que sí me preocupa es que, hace rato, los que viajan son los que pueden y nada más. Hay menos viajeros. Pero, no siento que un cambio de Gobierno sea patear el tablero, a menos que llegue con propuestas fuertes, pero no lo creo".

Asimismo, comentó que los cambios económicos en Estados Unidos generaron que 2023 haya sido un año en el que se viajó mucho a Europa. "Obviamente, Estados Unidos sigue siendo el caballito de batalla, pero hay un poco más de mix, principalmente con Italia y España. Es bueno porque es positivo no depender de un solo destino", cerró.