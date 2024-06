SeaWorld celebra 60 años con grandes eventos

SeaWorld cumple 60 años y el festejo en el verano estadounidense no puede quedarse fuera. De esa manera, sus parques en California, Florida y Texas cuentan con diferentes novedades, como el regreso de Shamu y sus amigos, a quienes se puede encontrar en un desayuno especial o durante un desfile musical completamente nuevo.

Al mismo tiempo, habrá nuevas atracciones , como:

el primer splash de lanzamiento del mundo, Catapult Falls , ahora abierto al público en SeaWorld San Antonio ;

, ahora abierto al público en ; la nueva área Antarctica Realm ;

; la octava montaña rusa de SeaWorld Orlando , Penguin Trek ; y

, ; y el acuario inmersivo Jewels of the Sea: The Jellyfish Experience en SeaWorld San Diego, cuyas fechas de apertura se revelarán pronto.

A su vez, los tres parques cuentan con nuevos espectáculos en vivo, presentaciones con animales, espectáculos de fuegos artificiales, además de nuevos eventos, comidas, bebidas y objetos coleccionables especiales del 60º aniversario de SeaWorld.

Bajo ese marco, las vacaciones de julio serán como ninguna otra, dado que para celebrar su 60° aniversario los parques ofrecerán:

Nuevos espectáculos

Durante este festejo, los visitantes podrán ver nuevos y emocionantes espectáculos en vivo. En SeaWorld Orlando, Xceleration cuenta con presentaciones de hip hop, bicicross, patinaje y tabla de patinaje.

A su vez, en San Antonio, el espectáculo acuático con lanchas a motor y motos de agua Hydro Power Xtreme FX entretendrá a toda la familia, así como el nuevo espectáculo de circo Splash! A Sandsational Cirque Celebration.

Además, en San Diego, los más destacados son el BMX Blast! patrocinado por BODYARMOR, el nuevo Pirates Ahoy! The Battle for Mermaid Cove, como también un nuevo espectáculo de personajes en vivo: Shamu and Crew – Together Again.

Nuevo desfile musical especial del 60º aniversario

Los visitantes de todas las edades podrán disfrutar de un nuevo desfile musical interactivo con personajes de Shamu y sus amigos que se llevará a cabo en los tres parques de SeaWorld.

Aquí se presentarán nuevas canciones, disfraces, coreografías y un cierre lleno de burbujas de jabón.

Nuevo desayuno temático

En este caso, las familias que quieran comenzar el día con Shamu y sus amigos pueden disfrutar de un delicioso desayuno con los personajes en los tres parques de SeaWorld. La actividad requiere reserva y tiene capacidad limitada.

Nueva presentación con leones marinos

A partir del 7 de junio, los visitantes de los parques SeaWorld en San Diego, Orlando y San Antonio podrán aprender aún más sobre los leones marinos y seguramente disfrutarán con Flippers, Facts and Fun: The Sea Lion Experience.

Espectáculos de cierre

En SeaWorld San Diego y San Antonio, los visitantes pueden terminar su día en el parque con un espectáculo lleno de música de la celebración del 60º aniversario. En Orlando, Ignite Fireworks regresa con fuegos artificiales, luces y músicas inspiradas en la energía del mar.

Nuevos artículos de edición limitada del 60º aniversario

Los viajeros pueden celebrar el 60º aniversario de SeaWorld con alimentos y bebidas exclusivos, que incluyen cerveza especial y bocadillos conmemorativos como el pretzel con forma de orca y un nuevo sabor de helado Dippin' Dots.

Al mismo tiempo, se podrán comprar objetos coleccionables durante todo el año, como botones de edición especial, réplicas clásicas, un vaso nuevo y un cubo de palomitas de maíz de recuerdo.

De hecho, el calendario de presentaciones y espectáculos especiales se puede encontrar en el sitio web de cada parque.

Bajo ese marco, Marc Swanson, CEO de United Parks & Resorts, señaló: “Este verano, estamos entusiasmados de poder ofrecer nuevos espectáculos, atracciones y formas en que los visitantes pueden explorar y disfrutar nuestros parques”.

A lo que agregó: “SeaWorld es un parque como ningún otro, que combina experiencias enriquecedoras, atracciones impresionantes y diversión para toda la familia”.

Presentaciones musicales en vivo

Los escenarios estarán animados con presentaciones en vivo para todos los gustos. En SeaWorld San Diego, la serie de conciertos patrocinada por Coca-Cola presenta a cantantes como Jesse McCartney y Ginuwine.

En SeaWorld Orlando, artistas de renombre harán que todos bailen y disfruten de presentaciones latinas durante el festival Viva La Música en junio, y animadas bandas de rock durante Bands, Brews & BBQ en julio y agosto.

Todos los espectáculos se incluyen en la entrada regular al parque. Para aquellos que deseen reservar asientos o tener una experiencia VIP, se requiere compra anticipada en el sitio web del parque.