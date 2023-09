Los Mortífagos regresaron a Universal Orlando en Diagon Alley

Mortífagos aparecerán en Diagon Alley en el marco de su regreso a The Wizarding World of Harry Potter en Universal Orlando Resort, en fechas hasta el 4 de noviembre.

La energía siniestra llenará el aire en Diagon Alley cuando los visitantes se encuentren con los malvados Mortífagos, seguidores devotos de Lord Voldemort que practican las Artes Oscuras.

Esta experiencia interactiva de entretenimiento en vivo coloca a los visitantes cara a cara con las brujas y magos fanáticos. Mientras ellos deambulan por Londres, acechan las calles adoquinadas de Knockturn Alley y desafían a los visitantes a unirse al Señor Oscuro.

Además, en Diagon Alley y para mostrar su lado siniestro, los visitantes pueden comprar una variedad de productos temáticos de los Mortífagos. Desde cenar en el Leaky Cauldron hasta llevarse a casa una varita mágica única de la tienda Ollivanders.

Incluso experimentar la emocionante atracción multidimensional, Harry Potter y Escape from Gringotts, hay innumerables maneras para que los visitantes se sumerjan en The Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley, en Universal Studios Florida.