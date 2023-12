La serie que permite descubrir Miami Beach y la música latina

El Greater Miami Convention and Visitors Bureau (Gmcvb) anunció su asociación con Sony Music Latin y la ciudad de Miami Beach para apoyar el lanzamiento de la serie Find Your Voice Miami Beach, que incluirá videos inmersivos, actuaciones en vivo y funciones interactivas.

A través de entrevistas íntimas e imágenes exclusivas detrás de escena, el público tendrá acceso a los procesos creativos de los artistas y su profunda conexión con Miami Beach. En cada episodio un artista distinto llevará a los espectadores a un viaje personal en el que profundizarán cómo la ciudad ha impulsado su música e influido en sus canciones favoritas.

"Esta alianza da cuenta de Miami Beach como destino que inspira la creatividad, fomenta las conexiones culturales y deja huella en los artistas que la visitan", comentó David Whitaker, presidente y director ejecutivo del Gmcvb.

Además, agregó: "Estamos felices de emprender juntos este viaje musical y celebrar la fusión de la música latina y Miami Beach". Los episodios de Find Your Voice Miami Beach se basan en la galardonada serie En Letra de Otro de Sony Music Latin, que presenta actuaciones y entrevistas en las cuales los artistas comparten su historia a través de las canciones que marcaron sus vidas.

Por su parte, Ruben Leyva, vicepresidente Sr. de Servicios para Artistas y Contenido Prémium de Sony Music Latin, continuó: “Es un honor asociarnos con el Greater Miami Convention and Visitors Bureau y la ciudad de Miami Beach en este nuevo capítulo de la serie En Letra de Otro”.

“Miami Beach es una fuente de inspiración para innumerables artistas de la industria de la música latina y esperamos con ansias ver cómo los fans disfrutan las historias, melodías y conexiones únicas de nuestros artistas con esta increíble ciudad”, destacó.

Por último, Alex Fernández, comisionado de la ciudad de Miami Beach, concluyó: "Esta colaboración representa a la perfección el espíritu de Miami Beach, un lugar donde la creatividad no conoce límites y donde convergen la música y la cultura. 'Miami Beach Find Your Voice' es una emocionante iniciativa que no sólo mostrará la belleza de nuestra ciudad sino también la energía artística que fluye por sus venas. Esperamos que todos puedan descubrir el alma vibrante de Miami Beach".