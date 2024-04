El calendario de eventos para visitar Miami en abril. mayo y junio

La oficina de visitantes y convenciones del Gran Miami y Miami Beach compartió la agenda del destino para los próximos 3 meses.

Abril:

-Del 5 al 14 de este mes se llevará adelante el Miami Film Festival y el Miami Beach Pride. Estos eventos convocan a viajeros y a locales para disfrutar la proyección de cineastas emergentes, por un lado, y celebrar la diversidad con un desfile de drag queens y diferentes competencias y eventos, por otro.

-Del 6 al 13, visita una serie convincente de presentaciones innovadoras en el Festival Out in the Tropics (OITT) de FUNDarte, un festival multidisciplinario de un mes de duración que ofrece una plataforma para artistas LGBTQ audazmente originales.

-El 14 de abril se llevará adelante el festival de marisco de Deering. Ubicado en los pintorescos terrenos frente a la bahía del histórico Deering Estate en South Dade , este querido evento familiar está repleto de entretenimiento en vivo, demostraciones de chefs, actividades para niños y todos los deliciosos mariscos que pueda comer.

-Del 19/04 al 22/04 podrán disfrutar la Copa Mundial de Polo Playa. Una de las competiciones de polo más grandes del mundo, este evento de cuatro días presenta una deslumbrante combinación de partidos de polo, moda y fiestas.

-En relación con el cine, del 18 hasta el 28 se invita a descubrir películas electrizantes e imperdibles de cineastas LGBTQ+ emergentes y establecidos en la 26.ª edición de Miami del Festival de Cine OUTShine .

Mayo:

-A partir del 3 y hasta el 5 de este mes, por tercer año consecutivo, se llevará a cabo una carrera del Gran Premio de Fórmula 1 en un circuito de última generación construido en estacionamientos adyacentes al Hard Rock Stadium en Miami Gardens .

-Más adelante, del 17/05 al 19/05 se celebrará el Festival Internacional de Orquídeas de Redland. El mismo regresa a Fruit & Spice Park durante tres días, reconocido como una de las exposiciones de orquídeas más grandes de los EE. UU.

Junio:

-Del 30 de mayo al 2 de junio se llevará adelante la semana de natación Paraiso Miami Beach. El evento contará con las mejores marcas de moda, bienestar, belleza y estilo de vida.

-En este mes se celebrará el American Black Film Festival (ABFF), desde el 12 hasta el día 16. La ABFF es reconocida por fomentar una comunidad global dinámica de creativos al mostrar contenido cinematográfico y televisivo creado por y sobre personas de la diáspora africana.