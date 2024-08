“En Ola tenemos más de 5000 cupos para la temporada 2025”

Ola Mayorista de Turismo realizó la semana pasada el lanzamiento para sus clientes de la temporada de verano 2025. Históricamente, esta acción se hacía en FIT, pero este año, ante una incipiente demanda por contratar el viaje con anticipación, decidieron adelantarlo.

Para conocer más detalles de la oferta disponible, Mensajero conversó con Andrés De Rossi, director comercial de Ola.

¿Cuál es el catálogo que tiene Ola para el verano?

- Estamos lanzando muy fuerte la temporada, con más de 5000 cupos. En Ola, siempre fuimos el líder en cupos, en paquetes armados. Si bien la idea es seguir sumando alternativas, hoy ya tenemos un abanico interesante de oferta para presentarle a los clientes que ya quieren empezar a contratar el viaje.

¿Cuáles son algunos de los destinos en los que tienen cupos?

- En Argentina, tenemos los tradicionales como lo es el sur, con Ushuaia, El Calafate y Bariloche; también Mendoza y Salta. Pero después, la gran apuesta que hacemos es Brasil. Creemos que este año va a ser el destino estrella del verano. Desde Florianópolis hasta Fortaleza. Tenemos lugares en todas las plazas principales de Brasil. Viene muy bien la consulta y venta. Después, el Caribe centralizando en México, República Dominicana y Cuba.

¿La oferta está enfocada a un nivel de cliente en particular?

Este año lanzamos Ola Selecta, apuntando a un pasajero de lujo. Es un producto que atraviesa todo el año. Pero también hay una oferta para el público en general, para la familia. O sea, están ambas opciones a disposición.

¿En el armado vieron alguna distinción con respecto a veces anteriores?

- A diferencia de lo que fue la temporada alta de este año, hay una oferta mucho más grande a nivel butacas de compañías aéreas y eso lo pudimos aprovechar. No solamente desde Buenos Aires, sino también desde el interior. Ahora hay una presencia muy federal. Esto hace que tengamos muchas alternativas para los pasajeros.

¿Qué destinos de Brasil son los más demandados?

Río de Janeiro, Búzios, Angra y todo lo que es cercano a Río, pero todo lo que es periférico. Florianópolis es un destino muy tradicional, que siempre en verano hemos venido muchísimo. En su momento hemos sacado chárter y mucha presencia. El noroeste viene muy bien traccionando con Maceió y Recife, con Porto de Galinhas y demás. Esta zona es una de las que viene creciendo y consolidåndose mucho. Salvador es un lugar típico, que se vende también.

¿Ya tienen consultas para la temporada?

- Sí, hay una creciente demanda. Hay cierres, no quizás de la misma efectividad que para una fecha de corto plazo, pero hay mucha consulta para el verano. Hay muchos pasajeros que en los últimos años vacacionó en la Costa argentina y este año quiere dar el salto y por lo menos ir a Brasil. Eso se está viendo mucho.

¿En la temporada invernal también notaron este interés por viajar?

- Sí, la verdad que las vacaciones funcionaron mejor de lo que estimábamos a corto plazo y quizás mejor de lo que pensábamos a principio de año, entendiendo las múltiples situaciones que tuvimos a nivel de economía del país. Reaccionaron muy bien, sobre todo en los destinos del sur, apoyados mucho en el interés por el esquí o la nieve. Fueron los lugares estrella, que se movieron mucho en las vacaciones.

¿La idea es seguir ampliando el catálogo?

- Sí. Además, vamos a estar lanzando las salidas grupales acompañadas del primer semestre de 2025. Este año funcionaron muy bien y es un producto al que apostamos y todas las que nos propusimos salieron con los grupos completos, que no es poca cosa. Ahora apostamos a duplicar la cantidad de lugares para el año que viene, así que la semana que viene lo estaremos lanzando también.

¿Cuál es la respuesta que están teniendo del mercado sobre Ola Selecta?

- La verdad es que cuando nosotros lanzamos un producto tenemos una curva de aprendizaje, o sea un ciclo de vida del producto, pero se adelantaron los procesos. Fue muy buena la recepción que tuvimos por parte de los agentes de viajes. Seguimos sumando opciones, porque al principio fue una primera propuesta con una serie de proveedores y después los clientes nos fueron pidiendo un catálogo más ampliado. Hoy hay un pasajero que está dispuesto a pagar un poco más por un mejor servicio, por una mejor hotelería, un mejor aéreo, una excursión superadora o una experiencia distinta, y esa demanda que estaba latente, la estamos cumpliendo. Este es un escenario que vemos en todo el país, no es solamente en Buenos Aires.

¿El servicio de mayor categoría es porque buscan un hotel 5 estrellas o porque apuntan a algo más boutique?

- Son las dos opciones. Muchas veces tiene que ver con la edad, con sus preferencias, si va acompañado con la familia o si va solo. Pero sí están en la balanza los servicios, los amenities y son el gran diferencial que por hoy valora el pasajero.

¿Cambió algo en el comportamiento del pasajero y en la demanda que hace al viajar?

- Nosotros generalmente vendíamos mucho el aéreo, el hotel y el traslado, y no tanto una experiencia en destino. Quedaba para que el pasajero lo compre al arribar. Hoy busca tener todo resuelto, llegar y disfrutar. Entonces, estamos incorporando esta opción y también sirve mucho para el agente de viajes, porque incrementa mucho el ticket promedio.

¿Cuáles son los lugares más elegidos por los argentinos?

- En el Caribe viene funcionando muy bien Cuba, dado que no tiene sargazo y sigue siendo una de las playas más elegidas por los argentinos, sobre todo Varadero. Tenemos un pasajero repitente que busca ir nuevamente a Cuba y quedarse toda la estadía en Varadero. México es un abanico muy grande y Punta Cana es la estrella del Caribe, lo eligen mucho los argentinos y por algo Aerolíneas Argentinas ahora agregó vuelos desde el interior hacia Punta Cana, ya que sigue manteniéndose en el liderazgo.

¿Hay algún destino que es demandado, pero les dificulta incluirlos por la falta de conexión aérea?

- Muchas veces pasa con el Caribe secundario o alternativo, donde se complica muchas veces la conexión aérea o las que hay no son los ideales. Creo que tenemos muchas opciones en el Caribe más oculto o no tan tradicional. Considero que hay un trabajo para hacer en conjunto con las compañías aéreas para de alguna manera facilitar la llegada y que no sea tan complejo. O que haya que viajar vía Estados Unidos con visa, por ejemplo.

¿Hay algo que nos puedas adelantar de la participación de Ola en FIT?

- Vamos a estar presente como todos los años, con un stand imponente. Estamos trabajando con el equipo de marketing, con el armado del stand y de la propuesta. Vamos a tener varias sorpresas. La idea, como siempre, es ser disruptivos. También vamos a estar presente en todos los workshops del interior del país.