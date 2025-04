Hace poco más de seis meses, Atrápalo Argentina se convirtió en la primera empresa de turismo argentina en realizar una acción en Fortnite. En aquel momento, desde la empresa explicaron que esta estrategia tenía como objetivo acercarse a un público joven y potenciar el interés en el turismo.

Hoy el tiempo pasó y la plataforma sigue reforzando esta iniciativa con más apuestas como la que hace unos días presentaron en Ciudad de Buenos Aires, que sumará más promoción al destino. Sin embargo, también hay que aclarar que este acuerdo se hizo con otros destinos y, por lo tanto, el juego está disponible en otras partes del país

“Nuestro objetivo es tener un medio de comunicación más como lo son estos juegos, en los que, de alguna manera, también permiten la interacción. Nos pareció importante para llegar a un público más joven”, contó Martín Romano, CEO de Atrápalo Argentina, a Mensajero. A su vez, hizo hincapié en que este canal de llegada también le permite al jugador comprar esa actividad en la plataforma, es decir, que lo virtual se puede transformar en realidad comprando el paquete.

¿Hay otros casos similares al de Atrápalo con Fortnite?

- De turismo, salvo ciudades que obviamente están patrocinando, no conozco otra agencia por el momento. Sí, hay otras marcas, como Peugeot o Taragui, pero de turismo, por el momento, no he visto otra.

¿Tienen alguna de manera de medir los resultados?

- No son acciones tácticas, sino lo que uno busca principalmente es branding. Es que la marca esté presente. Obviamente que todo branding en algún punto aumenta las ventas, pero es muy difícil traccionar lo que haya venido de ahí. En general, lo que logramos es mejorar nuestro ratio de conversión a la hora de ver lo que la gente busca en la web, porque la marca empieza a tener un poco más de notoriedad, genera más confianza y eso es superimportante.

Más allá de esta iniciativa, ¿sienten que en los últimos años ganaron mayor notoriedad?

- Atrapalo Argentina ya lleva 11 años en el país y más de 25 años a nivel global. En los últimos 3 años hemos acrecentado un poco más nuestra presencia en el mercado. Una marca no se construye de un día para otro, invirtiendo un montón, y es una construcción paso a paso.

¿Hay un contexto que ahora está ayudando al crecimiento de Atrapalo Argentina?

- Desde ya que pospandemia hay una prioridad en el mundo, no solo en la Argentina, de dar un mayor presupuesto al disfrute. Esto de haber estado cerrados un año, ha hecho que mucho pasajero ya no espere tanto a disfrutar ese viaje, como lo era antes.

¿En Atrápalo notaron que en este tiempo surgió un nuevo perfil de pasajero?

- Después de la pandemia, ha crecido mucho el turismo de escapadas. Hay muchos microviajes durante el año, de tres o cuatro noches. Nosotros aparte de viajes tenemos la cartelera de actividades y espectáculos. Ahora estamos trabajando en un nuevo desarrollo que en breve estará siendo presentado y en el cual el cliente va a poder combinar la escapada de manera dinámica con hotel y actividad. Entonces, alguien del interior quiere venir al teatro en Buenos Aires y va a poder comprar de forma dinámica y con un precio promocional. Es un desarrollo tecnológico que llevamos cerca de cinco meses y que ya está llegando a su fin, y bueno, es algo que nos entusiasma mucho. Invertimos mucho en tecnología.

¿La idea es seguir sumando productos de este estilo?

- Ahora estuvimos con Tío Tom, hicimos un acuerdo para una promo en Punta del Este para la temporada baja y está funcionando muy bien. Después hay muchas escapadas a hoteles rurales, a 60 o 70 kilómetros de la ciudad. Lo que funciona muy bien es la escapada a la Ciudad de Buenos Aires. Hay quienes se fueron a vivir a Pilar o Escobar, aprovechan muchas veces el fin de semana para ir al teatro, quedarse en un hotel y pasear el fin de semana en la ciudad.

¿Estas escapadas crecieron en detrimento de los viajes más largos?

- En nuestro caso, venimos creciendo en casi todos los segmentos. A nivel industria, sí lo que se terminó son esos viajes de 30 días o son cada vez menos los que se venden. Se da por ahí en un público adulto mayor, que tiene más tiempo por ahí, y aprovecha los cruceros transatlánticos, de 20 días, y se quedan 10 en Europa. También, mucha gente joven tiene la posibilidad de trabajar home office o a distancia y se escapa a algún lugar, trabaja por ahí el jueves y el viernes en ese lugar, y el viernes y sábado lo disfruta a pleno. Esto permitió el desarrollo del turismo, no solo el fin de semana largo.

¿Notaron que el comportamiento del pasajero cambió post-elecciones?

- Sí. Son años en los que se está cambiando el modelo macroeconómico de nuestro país y por ende, nos estamos todos adaptando. Entonces, a diferencia de 2023, que había mucha anticipación de compra porque sobraban pesos, ahora se redujo. Venía de estar en un promedio de seis para pasar a la actualidad a tres meses o incluso hay mucha más venta de last minute. Este verano se dio mucha venta de una semana para otra, de quince días para otro, que no se daba antes y nos estamos adaptando también a ese comportamiento. Creo que al haber más previsibilidad del tipo de cambio y que la inflación de alguna manera hizo que el dólar bajara, el pasajero tiene la posibilidad de planificar un poco más. Con esto me refiero a que no tiene que salir a comprar con tanta anticipación, sino que puede esperar más a último minuto y no desesperarse.

Este marco de economía bimonetaria, ¿sienten que es algo bueno para el sector?

- Lo que es bueno para el sector es que haya estabilidad económica y que haya más previsibilidad. Sí, es verdad que ha crecido el consumo de viajes al exterior en los últimos seis meses. En nuestro caso, también crecimos en venta de turismo nacional, pero porque seguimos creciendo y además porque seguimos apostando mucho al turismo nacional. Ofrecemos pago en cuotas, tarjeta de débito todavía online no lo estamos ofreciendo, sobre todo porque todavía mucha gente no está habituada al uso y el temor nuestro es que haya mucho rechazo de compra online. Sí, lo ofrecemos como posibilidad, en el caso de que nos llamen y tenemos nuestras tiendas o nuestro tipo de venta offline, por WhatsApp, teléfono, mail, donde sí tenemos la posibilidad de pagar con tarjeta de débito en dólares. Sí, mientras más herramientas tenga la empresa, digamos, y el consumidor, mejor va a ser. El escenario ideal es que vuelvan las cuotas en pesos para los viajes al exterior. Eso generaría un mayor consumo, pero en cuanto a turismo nacional, creo que si las cuotas siguen ayudando un montón. Siguen siendo un factor decisor a la hora de comprar los viajes en el doméstico.

¿Hay algún destino nuevo, por decirlo de alguna manera, que se esté sumando a la cartera o el pasajero sigue eligiendo los clásicos?

- Los clásicos siguen teniendo obviamente mayor importancia. Nosotros crecimos bastante en el norte y recientemente hicimos una alianza con Tucumán, que es un destino que está creciendo muy bien, al igual que Catamarca. Bariloche, Iguazú, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires siguen liderando el ranking, pero también por el posicionamiento que tienen ya hace muchos años. Pero no ha caído. Sí van apareciendo nuevos destinos de escapada, que año a año se van posicionando.