En 2024, SeaWorld cumple 60 años y lo festeja con novedades en sus tres parques de Estados Unidos: Orlando (Florida), San Diego (California) y San Antonio (Texas). Para la ocasión, la empresa lanzará atracciones, presentaciones, espectáculos, desfiles musicales con personajes, opciones gastronómicas y artículos coleccionables.

En este sentido, las festividades de la celebración So Much More to Sea comenzarán el 21 de marzo, el día en que SeaWorld abrió sus puertas por primera vez en 1964 en San Diego, y se extenderán hasta el 24 del mismo mes.

En tanto, Marc Swanson, CEO de SeaWorld Entertainment, aseguró: “A lo largo de la historia, nuestros parques han ofrecido experiencias divertidas y enriquecedoras, desde encuentros cercanos con animales y programas educativos hasta atracciones galardonadas de temática marina, eventos especiales y entretenimiento emocionante. Seguimos comprometidos a crear experiencias inmersivas que ayuden a inspirar a los visitantes de todas las edades a proteger la fauna y las maravillas salvajes de nuestro mundo”.

Además, señaló: “En este aniversario invitamos a nuestros visitantes a unirse a nosotros en un viaje a través de nuestro pasado y todo lo que hace de SeaWorld un lugar tan especial, mientras exploran todas nuestras nuevas incorporaciones, incluidas nuevas atracciones, presentaciones y espectáculos, experiencias exclusivas, comidas y bebidas de edición limitada y objetos coleccionables”.

QUÉ INCLUIRÁ EL FESTEJO DE 60 AÑOS DE SEAWORLD