Playas, castillos, ciudades amuralladas, bellezas naturales, ríos, y construcciones históricas, son algunas de las maravillas desconocidas que esperan recibir turismo en los principales países de Europa. Además, Turquía ofrece una ciudad subterránea que fue descubierta hace pocas décadas por accidente y que hoy se convirtió en un espacio ideal para quienes gustan de realizar viajes de exploración.

El último tiempo, la masificación se convirtió nuevamente en una moneda corriente. Los puntos turísticos más convocantes de todo el mundo regresaron a la postal de multitudes reunidas en un solo lugar, por eso Mensajero armó este recorrido por los sitios que aún son las joyitas secretas de Europa.

Un ejemplo de ello es Italia, que tiene regiones poco conocidas como el Lago de Resia, San Fruttuoso y el Cristo del abismo, Cingoli, Il Giardino dei tarocchi y Civita di Bagnoregio. España, por su parte, alberga imponentes formaciones rocosas, playas cristalinas que se adentran en la naturaleza y que aún hoy son casi desconocidos por muchos de los turistas que visitan el país.

En Portugal, se destaca Mata do Buçaco, Piódão, Caldas de Rainha, el Puerto de Carrasqueira, y el pequeño pueblo Mértola; mientras que en Francia un imperdible es Chateau d’Useé, en Valle del Loira; el Castillo de Haut-Koenigsbourg, en Alsacia; la playa de Calanque d´en Vau, en Cassis; el pueblo Conques, ubicado en Midi-Pyrénées; y, Duna de Pyla en Gironda.

Alemania, por último, ofrece a sus visitantes paisajes increíbles y cordilleras rocosas en la región Weserbergland, naturaleza y cultura en Ostwestfalen-Lippe, reserva de biosfera en Uckermark, castillos y balnearios en Osnabrücker Land, y los antiguos pueblos que conformaban la vieja frontera interna en Wendland y Altmark.

ITALIA

La península italiana está conformada por muchos lagos y distintos paisajes costeros, donde Lago de Resia es una de sus maravillas poco visitada por los turistas. Está ubicado dentro de la región de Alto Adige y contiene dentro un campanario románico del siglo XVI que emerge desde las profundidades del lago, siendo el último resto visible del sumergido pueblo de Curon, demolido y reconstruido a más altura en la montaña. En invierno, el lago se congela y existe la posibilidad de llegar al campanario a pie.

La abadía de San Fruttuoso está ubicada en el parque regional Monte di Portofino y se accede luego de una hora y media de caminata, a través de los senderos rodeados de vegetación, tanto que el Sentiero delle Batterie es considerado uno de los más bonitos de la región de Liguria.

Además, bajo las aguas de este místico sitio se encuentra sumergida la estatua del Cristo del abismo, que fue construida en honor a la memoria de aquellos que dedicaron su vida al mar, y es posible avistarla al sumergirse.

El tercer lugar recomendado es Cingoli: se trata de uno de los pueblos más bonitos del país y está ubicado en lo alto de una colina en la provincia de Macerata. También es reconocida como “el balcón de las Marcas” debido a sus vistas panorámicas.

Entre sus principales cualidades, se destacan las antiguas murallas que rodean a todo el pueblo, desde donde se observan dos paisajes cautivadores: el Adriático y la montaña Conero.

A continuación, uno de los lugares a visitar en Italia es Il Giardino dei Tarocchi, un jardín de esculturas que se inspira en la obra de Gaudí y se encuentra cerca de la Toscana. Sus esculturas adornadas con espejos y cerámicas representan el arcano mayor 22 del tarot, el loco. Nació de la imaginación del artista Niki de Saint Phalle y fue desarrollado en colaboración con varios artistas contemporáneos famosos.

Por último, Civita di Bagnoregio es un pueblo que está situado en la cima de un acantilado en la provincia de Viterbo y solo es posible acceder a pie, donde se aprecia su arquitectura pintoresca y su gastronomía local, con vistas inigualables de los valles de alrededor. Fue apodado como ‘pueblo que muere’ por la erosión que amenaza su existencia, contiene tan solo diez habitantes fijos y mantiene un clima de lo más impredecible.

ESPAÑA

Uno de los principales lugares a visitar es Cedeira, ubicado en La Coruña, y es una joya de la costa norte del país. Además de las playas vírgenes, en el pequeño pueblo se puede disfrutar del mirador de Chao do Monte, entre otros, y ofrece una muestra de la arquitectura típica de esta región gallega con construcciones de piedra con grandes galerías.

Las Bardenas Reales de Navarra constituyen un paisaje semidesértico donde se encuentra el afamado Castildetierra. El lugar, de más de 40 mil hectáreas de perímetro, se caracteriza porque se descubrieron restos de castillos que antiguamente fueron utilizados de forma defensiva y donde se filmaron distintas series de televisión, como Game Of Thrones, entre otros.

El Pozo Azul, ubicado en Burgos, es la entrada de una cueva llena de un agua pura y fría, con un increíble color azul que contiene más de 15 metros de profundidad. El agujero subterraneo fue de más de cinco kilómetros de longitud fue explorado por espeleobuceadores españoles y británicos.

Está localizado en el valle del Rudrón y se trata de un paraíso que aún no ha sido descubierto en su totalidad. Para investigarlo es necesario ser un experto en submarinismo y los turistas que lo visiten pueden conocer la orilla.

Urueña es un pueblo amurallado de Valladolid que tiene como hito ser la primera villa del libro de España, donde las casas están ocupados por decenas de librerías que ofrecen todo tipo de géneros literarios de diferentes épocas, nuevos e incluso de segunda mano. Además, recomiendan disfrutar de un anochecer desde la muralla, es una vista que solo descubrieron los privilegiados.

Por último, se destaca el Castillo de la Mota, una antigua fortaleza muy bien conservada en la región de Jaen. Fue la última frontera de la Reconquista española antes de la Toma de Granada, y aún se conservan los antiguos túneles, las cuevas donde residieron algunas familias, junto a sus edificios como la torre del homenaje, la iglesia abacial y sus tumbas.

PORTUGAL

En las laderas de la Serra do Buçaco, se extiende el parque nacional Mata do Buçaco que alberga a más de 700 especies de flora diferentes. En este marco, la vegetación está rodeada por altas paredes de piedra que no hacen más que aumentar la belleza del lugar. En el centro del parque permanece un Palacio Real construido en 1907 y con una extravagante fachada, además, también contiene capillas en ruinas, estanques y una gran escalinata que nos conduce a la Fonte Fria.

En Piódão se encuentra la auténtica paz: es una aldea histórica alejada de todo bullicio e inmersa en un espectacular valle con terrazas. A fin de conversar su esencia rural, durante muchos años el acceso era solo posible a pie o a caballo. En las laderas del valle desciende su entramado de casas de rocas entre calles estrechas y empedradas.

La localidad de Caldas de Rainha es el destino perfecto para el turismo termal: su origen se remonta a un hospital que la reina Dona Leonor mandó a construir en el lugar por las propiedades curativas de sus aguas. Actualmente, el balneario es uno de los principales atractivos del pueblo. Asimismo, también se puede disfrutar del Parque Dom Carlos I, un jardín romántico que rodea el antiguo hospital termal.

En tanto, si el deseo del turista es disfrutar de uno de los atardeceres más impresionantes de Portugal, debe visitar el Puerto de Carrasqueira. Un muelle de madera que durante años utilizaron los pescadores locales y está ubicado en la costa del Alentejo, en el estuario del río Sado y a una hora y media de Lisboa. Además, cuando baja la marea es posible ver a los barcos sobre la arena.

Por último, el pueblo Mértola es pequeño pueblo, encantador, ubicado en un acantilado sobre el río Guadiana. Arrastra desde su nacimiento una larga historia y un patrimonio arquitectónico valioso, en el que se destacan sus murallas y el castillo que domina la villa desde las alturas. Allí permanece la importa del Imperio romano como la Torre Couraça y para conocer sobre la época es posible visitar la sección de arte islámico del Museu de Mértola.

FRANCIA

El primer lugar recomendado es Chateau d’Useé, en Valle del Loira, ubicado encima de una colina, con vistas al bosque de Chinon y junto a un río. Es promocionado como el Castillo de la bella Durmiente, porque habría inspirado a la histórica película de Walt Disney. Además, permanece dentro del área del Valle del Loira entre Sully-sur-Loire y Chalonnes-sur-Loire que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2000 y aun conserva una hermosa combinación de estilos arquitectónicos, que van desde el medieval hasta el renacentista.

La segunda parada es el Castillo de Haut-Koenigsbourg, en Alsacia, que mantiene un admirable el estado de conservación, con vistas increíbles del lugar, ya que se encuentra en la cima del monte Stophanberch o también conocido como Staufenberg. En su interior, hay una gran cantidad de salas que necesitan de al menos una hora de recorrido.

Calanque d´en Vau es una de las playas más escondidas del país, ubicada en un entorno montañoso caracterizado por acantilados, que comienzan en la ciudad de Marsella y llegan hasta la localidad de Cassis. Al tener una accesibilidad compleja, se transformó en una zona mucho menos concurrida que sus alrededores, pero con sus hermosas paredes verticales y sus aguas azules.

Conques, ubicado en Midi-Pyrénées, representa uno de los pueblos más bonitos de Francia. Integra el Camino de Santiago francés y está situado en el Valle del río Dourdou, rodeado de pura naturaleza. Se trata de uno de los centros de peregrinación más importantes de Francia por la Abadía de Sainte-Foy, y el pueblo está atrapado entre una montaña con una sucesión de casas con entramados de madera y calles de piedras en subidas y bajadas.

Duna de Pyla se encuentra en el suroeste de Francia, más precisamente en el departamento de Gironda. Es la duna más alta de Europa con 105 metros de altura y más de 60 millones de metros cúbicos de arena oceánica atravesada por una extensa pasarela que tiene el mar como principal destino.

ALEMANIA

La región de Weserbergland se destaca por sus paisajes increíbles, cordilleras rocosas y ciudades dignas de ver como, por ejemplo, la ciudad principesca de Bückeburg, Hamelin, y Hannoversche Münden.

Luego de 200 años, las ciudades todavía mantienen sus casas entramadas y están situadas en el valle entre los ríos Werra, Fulda y Weser y rodeada de sierras cubiertas de bosques.

La región de Ostwestfalen-Lippe entrega la oportunidad de disfrutar de unos días de mucha naturaleza, cultura y propuestas para el bienestar. El bosque de Teutoburgo es ideal para el senderismo, contiene la reserva ornitológica de la Unión Europea en la ribera del Weser, la abadía de Corvey, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco, y la antigua ciudad comercial de Höxter.

En Uckermark, al norte de Berlín, el turista encontrará naturaleza en estado puro, por ejemplo, en la Reserva de la Biosfera de Schorfheide, que contiene más de 240 lagos, cielo abierto y bosques de pinos. Además, está el Parque Natural de los Lagos de Uckermark y también en diversas zonas de animales salvajes como el de Kunsterspring en Neuruppin.

Además, a nivel cultural ofrece ciudades como Prenzlau con sus siete iglesias y con las famosas torres de la puerta de la ciudad o también palacios y residencias señoriales históricos como el palacio de Boitzenburg, el palacio Meseberg en la región de Löwenberger Land y el Plattenburg, el castillo con el foso más antiguo de todos los conservados en el norte de Alemania.

Osnabrücker Land, ubicado en el oeste de la Baja Sajonia, posee ciudades, castillos y localidades balnearias muy interesantes, junto a las amplias praderas de las riberas del Vechte, el Ems y el Hase alternan con bosques y áreas naturales protegidas. En las localidades balnearias de Bad Essen y Bad Bentheim las principales atracciones son los remedios curativos naturales de las aguas salinas y el azufre.

Tras funcionar como una frontera interna dentro de Alemania, pero siendo unidas por el río Elba, Wendland y Altmark ofrecen tres rutas turísticas: la Ruta Alemana de las Casas Entramadas, la Ruta del Románico y la Ruta Europea del Gótico de Ladrillo.

En este sentido, durante el recorrido se visitan pueblos pintorescos, como pequeñas ciudades medievales hasta antiguas ciudades de la Hansa como Stendal y Tangermünde. Además, conserva la reserva de la biosfera “Paisaje fluvial del Elba”, que es la más grande del país y en 1997 fue reconocida por la Unesco como uno de los últimos paisajes fluviales naturales de Centroeuropa.

TURQUÍA

El distrito de Derinkuyu conserva 85 metros debajo de Capadocia una desconocida ciudad subterránea, tras ser descubierta por casualidad en 1963, cuando un hombre buscaba a sus pollos y tuvo que derribar una pared para rescatarlos.

Se estima que en el pasado la ciudad fue habitada por más de 20.000 personas, por lo que fue la ciudad subterránea más grande del mundo. Hasta el momento, la ciencia detectó que hay 18 niveles de túneles; 200 habitaciones subterráneas; viviendas; almacenes de alimentos; establos de ganado y más.

Hasta el momento nadie ha podido descifrar en qué año se construyó, aunque no es incorrecto señalar que tiene más de 2000 años: existen escritos, del año 370 a. C, que mencionan a esta urbanización oculta.