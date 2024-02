Fin de semana XXL en el Jardín Japonés

Para este próximo fin de semana largo, uno de los lugares ideales para recorrer se encuentra rodeado por los Bosques de Palermo. El Jardín Japonés es un rincón de Buenos Aires que enamora a quien los visite. Construido en 1967 en ocasión de la visita del emperador de Japón Akihito y su esposa Michiko, se trata del jardín de estilo a japonés más grande fuera del país nipón.

En este finde semana de carnavales, las propuestas de actividades a realizar en el Jardín son ideales para disfrutar del aire libre y la naturaleza.

El día sábado 10 de febrero, a las 16 horas, se dará una charla con exposición de ejemplares acerca de la Introducción al Arte del Bonsai. Allí se descubrirán los elementos esenciales del cultivo de Bonsai, haciendo hincapié en su aspecto artístico, origen y actualidad, marco cultural, obtención de material, cultivo y técnicas básicas con criterio artístico.

Uno de los artistas más destacados del arte del cultivo en bandeja del país, German Gambaro, será el encargado de brindar esta charla.

El mismo declaró: “Desde niño mi padre me inculcó el interés por las disciplinas artísticas japonesas. Más adelante incursioné en la práctica de las artes marciales tradicionales. Finalmente, encontré en el cultivo del Bonsai el camino para expresar mi verdadera vocación artística, lo que me llena de satisfacción a diario. Hoy me toca transmitir ese legado a todos los que estén interesados en esta hermosa disciplina”.

El domingo 11 de febrero, a las 16 y 17 horas, en el Escenario Isla Grande, se brindará un show de Tambores Japoneses “Eisa” a cargo de Ryukyukoku Matsuri Daiko.

Ryukyukoku Matsuridaiko es una agrupación dedicada a las danzas folclóricas okinawenses conocidas como “EISA”. Al ritmo de la música toca diferentes instrumentos de percusión que acompaña con coreografías dinámicas adoptando el estilo “Sosaka Eisa”.

La agrupación original fue fundada en 1982 en Okinawa, Japón, por Takeo Medoruma con el fin de unir a los jóvenes a través del taiko. Hoy en día existen más de 75 filiales en todo el mundo con el objetivo de difundir la cultura okinawense y promover el espíritu de unión y hermandad.

La Filial Argentina inició sus actividades en Buenos Aires en 1998, tras la visita de Akira Yonamine Sensei el año previo. Actualmente, cuenta con dos filiales, ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y Florencio Varela. A su vez, se realizan prácticas en la provincia de Córdoba.

Con motivo de celebrar el día de los enamorados, el lunes 12 y martes 13 de febrero se ofrecerán Talleres Participativos de Origami. Los mismos son con cupos limitados y por orden de llegada.

El 12 las demostraciones participativas de origami a las 14, 15 y 16 hs a cargo de Vanesa Salas y Graciela Palmerini. Mientras que el día 13 los talleres serán a las 14, 15, 16 y 17 hs a cargo de María Laura Stella, Adriana Granada, Camila Antonini, Cecilia Oliva, María Soledad Juan, Fabián Berini, Anna Violini y Vanesa Sisr.