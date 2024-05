El destino paradisíaco en el que se puede dormir en la habitación de Barbie

Tras el lanzamiento de la película de Barbie (2023), el boom por querer estar inmersos en su mundillo se hizo cada vez más grande. Ante esto, Atlantis Paradise Island se une en una exclusiva colaboración con Mattel, y propone una habitación y una experiencia exclusiva de la reconocida muñeca que es furor en todo el mundo.

La experiencia de ser parte del mundo de Barbie

El resort ofrecerá habitaciones temáticas de Barbie, cabañas junto a la piscina, actividades y un café temático. Además, los huéspedes podrán disfrutar de una experiencia interactiva de Barbie y degustar platillos y bebidas rosas por todo el icónico resort.

Sobre esto, Audrey Oswell, Presidenta y Directora General de Atlantis Paradise Island, comentó: “Atlantis es el lugar donde se crean recuerdos familiares inolvidables y Barbie tiene un impacto imborrable que abarca generaciones. No podríamos estar más orgullosos de lanzar esta asociación histórica y continuar creando momentos inolvidables para nuestros huéspedes y la comunidad local por igual”.

Atlantis Paradise Island, la capital culinaria del Caribe le ofrecerá a los huéspedes y amantes de la comida experiencias gastronómicas incomparables de las temáticas de Barbie. Además, Sun & Ice en The Coral también se transformará por completo en un restaurante temático de Barbie decorado con un mostrador de café estilo retro, mesasx y sillas rosas y azules, y cautivadoras obras de arte de la muñeca.

Por otra parte, los niños que se presenten en el lugar, también tendrán la opción de que una sirena le lea libros de Barbie en la Hora del Cuento de Barbie y Ken, y recibirán un separador de libros conmemorativo. Además, también tendrán la aventura culinaria de Barbie & Ken, con la cual los niños van a aprender a cocinar deliciosos dulces con un chef profesional mientras usan gorros y delantales de chef color rosa y azul.

Cómo es la habitación de Barbie en la que se puede hospedar

The Coral, se transformarán en el paraíso de la Barbie, en la que se encontrarán habitaciones decoradas con paredes rosas, almohadones en forma de conchas marinas, bolas de discoteca, obras de arte con muñecas, espejos con pegatinas para selfies perfectas, e incluso baños con temática playera; estas habitaciones serán un sueño hecho realidad para los fanáticos de la muñeca que marcó un antes y un después en la infancia de todas las niñas del mundo. Además, la piscina también contará con una zona de descanso con cabañas privadas, adornadas con cojines rosas y amarillos, y numerosos escenarios ideales para fotos.

Eventos para entrar al mundo de Barbie

Por su parte, The Great Hall of Waters en The Royal se transformará en la “Aventura en el Paseo de Barbie”, una experiencia inmersiva única. Abierta diariamente de 12 p.m. a 8 p.m. a partir del 7 de junio, la activación transportará a los huéspedes a un mundo de Barbie a tamaño real con juegos interactivos, una piscina de bolas con más de 80,000 bolas, estaciones de actividades y momentos dignos de Instagram, incluyendo cajas de muñecas Barbie de tamaño real con diferentes temáticas.

Cómo visitar el lugar

Para todos los turistas interesados en participar de la experiencia, la venta de verano de Atlantis ya se encuentra disponible en la página web de AtlantisBahamas.com.