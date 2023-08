Generación Z: la preocupación por la sustentabilidad marca el consumo

Las encuestas marcan un sesgo en las preferencias de los jóvenes y en lo que están dispuestos a pagar por servicios y productos que estén en línea con sus ideales.

Las personas nacidas entre mediados de la década de 1990 y principios de 2010, son consideradas perteneciente a la Generación Z. La misma es la primera generación que creció completamente en la era digital.

Si bien hoy no representan la gran parte de la torta, sí son relevantes por varios motivos. Por un lado, sus intereses deben ser tenidos en cuenta en cualquier planificación a 5 o 10 años; y, por el otro, cuando se trata de elecciones familiares, son muchas veces los que marcan el pulso.

Por eso, son importantes algunos resultados del informe publicado por la consultora Oliver Wyman.

En primer lugar, indica que se estima que los jóvenes pasan al menos 10 horas en las redes sociales y tienen una media de cinco cuentas en diferentes redes sociales.

Este hábito cotidiano de la digitalización, llevó a construir un nuevo perfil de consumidor frente a diferentes situaciones. Al menos, un 73 % de los pertenecientes a este rango etario compraron un producto o servicio basándose en algo que vieron en las redes sociales. A su vez, buscan obtener experiencias personalizadas, inmersivas e interactivas.

LOS VALORES QUE BUSCA LA GENERACIÓN Z

La capacidad de consumo en la mayoría de los casos se basan en los valores asociados de una marca. Es decir, el 88 % de los consumidores de la generación Z cree que las empresas deben ayudar a resolver los problemas sociales y medioambientales.

Este no es un dato menor para cadenas hoteleras, agencias de viajes o aerolíneas que aún no han desarrollado un programa ligado a la sustentabilidad o, incluso, que no lo están comunicando de la manera correcta a sus clientes actuales o futuros.

Siguiendo con esta línea, el 82 % considera que las mismas deberían reflejar la diversidad del mundo real en sus campañas y anuncios. Con base en estas cifras, un 75 % de los jóvenes están dispuestos a pagar más por estos productos reales y sostenibles.

TIPS PARA LAS EMPRESAS QUE YA PIENSAN EN LA GENERACIÓN Z

En las recomendaciones de la consultora, Oliver Wyman, sostienen que es importantísimo que las empresas tengan una fuerte presencia en las redes sociales. Asimismo, aconseja participar con autenticidad en las plataformas de redes sociales en las que se congregan los miembros de la generación como crucial para una comunicación y un compromiso eficaz abrazando la diversidad y escuchando las diferentes preferencias y opiniones de cada consumidor.

Como otro factor distinguido de esta generación, se destaca que un 52b% de los individuos se preocupan por su seguridad y estabilidad financiera. Esta cifra representa que se está doblando el porcentaje con respecto a las generaciones mayores.

EL VÍNCULO CON LAS TRANSACCIONES

Con respecto a lo mencionado, un 42% de encuestados perciben el dinero como un mal necesario para funcionar en el mundo capitalista. Lo que demuestra una relación compleja con las finanzas en la que reconocen el papel del dinero pero también lo ven con cierto nivel de escepticismo.

El informe de Wyman, revela que estos jóvenes todavía valoran las instituciones tradicionales y establecidas, y casi la mitad indica que confía en los bancos para cuidar de su bienestar financiero. Generar confianza y cultivar las relaciones con esta generación será fundamental para ganar su negocio tanto ahora como en el futuro.