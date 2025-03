Wyndham Hotels & Resorts continúa con su impulso en la región de Latinoamérica y el Caribe, fortaleciendo su portafolio de marcas de gama midscale y upscale, mientras expande su presencia en los segmentos all inclusive y lifestyle. Este crecimiento subraya la sólida reputación de Wyndham en la región, donde cuenta con casi 270 propiedades y más de 44,000 habitaciones.

"América Latina y el Caribe siguen siendo destinos turísticos de primer nivel, con cuatro de sus destinos clasificados entre los cinco primeros en los viajes de salida desde Estados Unidos, según el informe State of Travel 2024 de Skift. En Wyndham, estamos aprovechando esta demanda, reforzando nuestra presencia en mercados clave y expandiendo nuestras marcas a nuevos destinos", dijo Gustavo Viescas, presidente de Wyndham Hotels & Resorts para Latinoamérica y Caribe.

Por otra parte, Viescas dejó en claro el principal objetivo que tendrá la cadena para este año. "Con un robusto pipeline de desarrollo y un enfoque en innovación y excelencia operativa, estamos preparados para construir sobre el éxito que vimos en 2024 y cumplir con nuestra misión de hacer posible que todos puedan viajar a hoteles", cerró Viescas.

¿Cuáles son las aperturas más destacadas que tuvo Wyndham Hotels & Resorts?

La compañía continuó expandiendo su presencia en la región, con la apertura de seis (6) hoteles bajo la marca Trademark Collection by Wyndham, cinco (5) bajo Ramada by Wyndham, cuatro (4) Wyndham y otros tres (3) bajo Wyndham Garden. Además, la compañía creció abriendo hoteles Esplendor by Wyndham, Wyndham Alltra, TRYP by Wyndham y La Quinta by Wyndham.

Entre ellas, se destaca:

Decameron All Inclusive Resorts (Jamaica, México y Panamá)

TRYP by Wyndham Asunción (Paraguay)

Viva Miches by Wyndham, a Trademark All Inclusive Resort (República Dominicana)

Wyndham Monterrey Ambassador Centro (México)

Wyndham Puerto Varas Pettra (Chile)

Wyndham Sao Paulo Ibirapuera Convention Plaza Hotel

Wyndham Tulum (México)

Los puntos altos que registró Wyndham en 2024:

Crecimiento en México: Wyndham fortaleció su presencia en México, el mercado más grande de la compañía en Latinoamérica y el Caribe, con 13 nuevas aperturas. La huella de Wyndham en el país ahora alcanza casi 90 hoteles, aumentando su cantidad de habitaciones en un 90% en los últimos cinco años.

Expansión de Trademark Collection by Wyndham: la marca experimentó un importante crecimiento en la región, abriendo seis hoteles y más de 2,400 habitaciones. Las nuevas adiciones incluyen resorts all inclusive en Panamá y Jamaica gracias a la alianza con Decameron.

Refuerzo de la presencia de Wyndham en mercados clave: en 2024, la compañía firmó 11 nuevos contratos en México, 10 en Brasil y 9 en República Dominicana, reforzando su presencia en mercados clave de la región.

Iniciativa Verde: a través del Programa Wyndham Green, la compañía está implementando pasos prácticos y medibles para hacer la sostenibilidad más accesible para los franquiciados, priorizando soluciones directas que generen un impacto a largo plazo.

El balance histórico de Wyndham

Durante 2024, Wyndham experimentó un aumento del 4% en el crecimiento de habitaciones a nivel global en comparación con el año anterior y un número récord de aperturas con aproximadamente 69,000 nuevas habitaciones añadidas a nivel mundial. La tasa de retención global de Wyndham aumentó otros 10 puntos básicos, alcanzando un nivel récord del 95.7%, y su cartera de desarrollo creció un 5% con respecto al año anterior, alcanzando un total récord de 252,000 habitaciones.