Una provincia endureció los requisitos para los alojamientos temporarios

Con el objetivo de posicionarse como uno de los destinos más seguros y competitivos del país, Salta anunció una serie de modificaciones en la reglamentación del Registro de Alojamientos Turísticos Temporarios. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Turismo y Deportes de la provincia, establece nuevas condiciones de acceso al registro, promoviendo la profesionalización del sector y garantizando mayores estándares de calidad y seguridad para los visitantes.

Estas nuevas disposiciones surgen como parte de una estrategia integral para consolidar a Salta como un destino de excelencia, en un contexto donde los alojamientos temporarios se han convertido en una pieza clave dentro de la oferta turística nacional e internacional.

Salta: nuevas condiciones para inscribirse en el Registro de Alojamientos Temporarios

El nuevo marco normativo establece una serie de exigencias orientadas a ordenar y transparentar la actividad de los alojamientos temporarios. Estos cambios buscan evitar la informalidad y garantizar a los turistas una experiencia segura, regulada y de calidad.

A partir de ahora, los propietarios o responsables de inmuebles destinados al alquiler temporario deberán completar su inscripción en un plazo máximo de 30 días. Si al cabo de ese tiempo no cumplen con todos los requisitos establecidos, serán dados de baja del registro de manera automática. Además, quienes inicien el trámite y no lo finalicen no podrán prestar servicios ni volver a solicitar la inscripción por un plazo de 12 meses.

El nuevo sistema contempla una fiscalización estricta. Aquellos alojamientos que no cumplan con los requisitos serán intimados a regularizar su situación y, en caso de no hacerlo, serán excluidos del registro. Esta medida busca fortalecer la transparencia del padrón y garantizar que todos los inmuebles inscriptos estén en condiciones de prestar un servicio de calidad.

Requisitos de seguridad e identificación en Salta

Uno de los ejes centrales de la nueva normativa tiene que ver con la seguridad del turista y la formalización de los alojamientos.

Se incorpora como exigencia la instalación de detectores de monóxido de carbono en todos los alojamientos inscriptos, una medida fundamental para prevenir accidentes. Además, se exige la contratación de un seguro contra daños a terceros, reforzando el compromiso de los prestadores con la protección de los huéspedes.

Los inmuebles deberán exhibir, en un lugar visible de la entrada, una copia del Certificado de Inscripción que acredite su habilitación. Esta acción no solo aporta transparencia al sistema, sino que brinda confianza al turista que elige un alojamiento formal y regulado.

En esta nueva etapa, se aclara que no podrán inscribirse en el Registro de Alojamientos Turísticos Temporarios aquellos establecimientos que reúnan las características de los alojamientos tradicionales como hoteles, hosterías, cabañas o apart-hoteles. La finalidad es diferenciar las categorías y evitar superposiciones normativas.

El Certificado de Inscripción tendrá una vigencia de tres años. Vencido ese plazo, los prestadores deberán renovar la habilitación para continuar operando. Esto permitirá mantener actualizado el padrón y asegurar el cumplimiento continuo de las condiciones exigidas.

Otro de los requisitos novedosos es que la autorización para explotar comercialmente un inmueble debe estar certificada por un escribano público o juez de paz. Esto garantiza que el prestador cuenta con la legitimidad correspondiente para operar en el mercado formal.

Una medida que apunta a la excelencia y protección del turista

La ministra de Turismo y Deportes de Salta, Manuela Arancibia, destacó: "Todo lo que implementamos tiene como fin mejorar la calidad del destino, protegiendo a los turistas y asegurando la excelencia en los alojamientos que se inscriben en el registro". Según la funcionaria, estas medidas permitirán que Salta siga creciendo como destino de referencia tanto a nivel nacional como internacional.

Inscripción online y requisitos vigentes

La inscripción de los inmuebles se realiza exclusivamente a través del sitio oficial: https://alquilerestemporarios.turismosalta.gov.ar. Si bien estas son las principales modificaciones, es importante recordar que los requisitos previos continúan vigentes y deben ser respetados por todos los prestadores que deseen operar de manera legal.

Con esta nueva normativa, Salta refuerza su compromiso con un turismo de calidad, regulado, seguro y sostenible, que beneficie tanto a los visitantes como a la comunidad local.