Hilton: crecimiento récord de habitaciones en el Caribe y América latina

Hilton, compañía líder mundial en hospitalidad, informó el logro un año de crecimiento excepcional en el Caribe y América Latina (CALA), al ingresar a nuevos mercados y celebrar hitos de marca en 2023. El año pasado, Hilton inauguró 19 hoteles nuevos y aproximadamente 4,000 habitaciones, lo que representa la mayor cantidad de habitaciones añadidas en la región en la historia de la compañía.

El portafolio de Hilton en CALA se compone de más de 220 hoteles y 40,000 habitaciones, que abarcan 15 marcas y 29 países y territorios. El portafolio de proyectos de la compañía en la región continúa fortaleciéndose con la firma de más de 35 nuevos acuerdos hoteleros en 2023.

Con un sólido año de firmas en 2023 y un amplio portafolio de 110 hoteles en desarrollo, la compañía espera que este impulso en la región continúe.

"El crecimiento récord que logramos en la región en 2023 es el resultado de nuestro enfoque estratégico para llevar los hoteles adecuados a los destinos adecuados en el momento adecuado, asociándonos con propietarios excepcionales", dijo el vicepresidente de desarrollo para el Caribe y América Latina de Hilton, Pablo Maturana.

“Las galardonadas marcas de Hilton siguen generando interés en los desarrolladores de la región, donde hemos triplicado nuestra presencia en la última década con un portafolio de hoteles diversificado. El impulso de nuestra creciente cartera refleja el poder de nuestras marcas y nuestra capacidad para satisfacer las demandas de los viajeros de ocio y negocios”, concluyó.

Hilton está experimentando un crecimiento sin precedentes en Argentina y planea duplicar su portafolio en el país a 20 hoteles. Actualmente, cuenta con 10 hoteles abiertos y 10 proyectos en construcción o diseño.

En 2023, Hilton consolidó su presencia en la internacionalmente aclamada región vinícola del país con el debut de Hualta Hotel Mendoza, Curio Collection by Hilton, en septiembre, seguido por Hilton Mendoza que abrió sus puertas en diciembre.

También firmó Hilton Garden Inn Salta, el primer hotel de la marca en la provincia, y Tru by Hilton Bariloche, introduciendo la marca Tru by Hilton en Argentina. DoubleTree by Hilton Buenos Aires abrió sus puertas el 23 de enero y la compañía está entusiasmada por continuar construyendo sobre el impulso que logró en 2023.

Finalmente, en 2023, Hilton fue nombrada la mejor empresa para trabajar en el mundo (#1) y en Argentina (#1), reflejando su compromiso por mantener una excepcional cultura de trabajo globalmente y en el país.

En México, Hilton tiene aproximadamente 120 hoteles abiertos y en desarrollo. Finalmente, con seis hoteles en operación y más de 10 en desarrollo, Hilton planea casi triplicar su presencia en la República Dominicana.

Aperturas de Hilton planeadas para 2024:

Hilton tiene planes de abrir más de 15 hoteles en el Caribe y América Latina en 2024, entre los que destacan:

DoubleTree by Hilton Buenos Aires , que marcará el debut de la marca DoubleTree by Hilton en Argentina, que abrió en el primer trimestre.

, que marcará el debut de la marca DoubleTree by Hilton en Argentina, que abrió en el primer trimestre. Motto by Hilton Cusco , el primer hotel Motto by Hilton en Perú, ubicado en el Centro Histórico de Cusco, que abrió en el primer trimestre.

, el primer hotel Motto by Hilton en Perú, ubicado en el Centro Histórico de Cusco, que abrió en el primer trimestre. DoubleTree by Hilton Lima San Isidro ubicado en el distrito financiero de San Isidro, con espacios increíbles como un restaurante insignia, una piscina climatizada al aire libre en la terraza, un solárium y un gimnasio.

ubicado en el distrito financiero de San Isidro, con espacios increíbles como un restaurante insignia, una piscina climatizada al aire libre en la terraza, un solárium y un gimnasio. Hilton Garden Inn Asunción Aviadores del Chaco, que representa la llegada de la compañía a Paraguay.

Perla La Paz, Tapestry Collection by Hilton , ubicado en la zona dorada del malecón de La Paz con vistas panorámicas al Golfo de California y Ensenada de La Paz, y Tropicana Los Cabos, Tapestry Collection by Hilton, en el corazón del destino costero de San José del Cabo.

, ubicado en la zona dorada del malecón de La Paz con vistas panorámicas al Golfo de California y Ensenada de La Paz, y Tropicana Los Cabos, Tapestry Collection by Hilton, en el corazón del destino costero de San José del Cabo. Waldorf Astoria Costa Rica Cacique , se proyecta como el primer Waldorf Astoria Hotels & Resorts en Costa Rica. Está excepcionalmente situado en una península con vistas despejadas al océano en medio de un paraíso tropical, conocido por sus espectaculares paisajes, bosques exuberantes y playas hermosas.

, se proyecta como el primer Waldorf Astoria Hotels & Resorts en Costa Rica. Está excepcionalmente situado en una península con vistas despejadas al océano en medio de un paraíso tropical, conocido por sus espectaculares paisajes, bosques exuberantes y playas hermosas. Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, el primer hotel All-Inclusive de Curio Collection by Hilton en la República Dominicana.